Christina Haack genießt den Urlaub mit ihrem neuen Partner

Christina Haack (41) und ihr neuer Partner Christopher Larocca genießen aktuell die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Die Unternehmerin und der Geschäftsmann verbrachten einen romantischen Urlaub, von dem Christina am Dienstag, den 11. März, Fotos auf Instagram teilte. Zu sehen sind die beiden bei Cocktails am Strand und lachend in einem Golfwagen. "Mit ihm der Sonne hinterher", schrieb Christina, die sich über ihre neu gewonnene Freizeit freut. Erstmals seit zwölf Jahren habe sie keinen Drehplan, erklärte sie weiter.

Die Beziehung der "Flip or Flop"-Bekanntheit und des Network-Connex-CEOs wurde erstmals im Februar offiziell, nachdem Christina ein Foto von den beiden im Privatjet postete. Seitdem gewährt das Paar immer wieder Einblicke in sein Jetset-Leben. Ob Paris, Las Vegas oder ruhige Strandmomente – die beiden scheinen sich auf ihren gemeinsamen Reisen bestens zu ergänzen. Ihre frische Romanze begann erst wenige Monate nach der Trennung von Joshua Hall, von dem die Immobilienmaklerin im Sommer des vergangenen Jahres die Scheidung eingereicht hatte.

Insgesamt hat Christina durchaus Erfahrung in Sachen Beziehungen. Die Investorin hat drei Ehen hinter sich, davon zwei mit Prominenten aus der Immobilien- und Fernsehwelt. Mit ihrem Ex-Mann Tarek El Moussa (43) hat die Social-Media-Persönlichkeit nicht nur zwei Kinder – die beiden hatten auch eine gemeinsame Show namens "Flip or Flop". Während ihrer bisherigen Karriere wusste Christina ihre Fans dabei stets mit Einblicken in ihr Berufs- und Privatleben zu unterhalten. Ob Renovierungsprojekte oder Liebesgeschichten – Christina bleibt sich treu und lässt ihre Follower auch diesmal an ihrem Glück mit Christopher teilhaben.

Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

Getty Images Christina Haack und Tarek El Moussa, 2014

