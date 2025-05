Die Scheidung von Christina Haack und Joshua Hall ist durch

Christina Haack (41) und Joshua Hall haben ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Nach monatelangen, öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten bestätigt Christina am Freitag, dass eine Einigung erzielt wurde – und zwar durch Mediation. In mehreren Statements drückt die Reality-TV-Persönlichkeit ihre Erleichterung darüber aus, das Kapitel mit ihrem Ex-Mann endgültig abschließen zu können. Christina lobt zudem ihr Anwaltsteam um Laura Wasser (56) auf Instagram: "Ich habe es geliebt, euch in Aktion zu sehen und wie ihr alles und jeden mit Klasse behandelt. Ich schätze euch über alle Maßen. Ich habe unter eurer Anleitung so viel gelernt." Ein wenig schwingt dabei auch der Stolz mit, diesen für sie sehr aufreibenden Lebensabschnitt nun hinter sich lassen zu können: "Ich kann es kaum erwarten, mich auf all das Gute zu konzentrieren, das vor mir liegt."

Die Trennung von Christina und Joshua war alles andere als harmonisch verlaufen. Nachdem beide im Juli 2024 die Scheidung eingereicht hatten, machten immer wieder gegenseitige Vorwürfe die Runde – unter anderem rund um finanzielle Streitigkeiten und den Vorwurf, Joshua habe Christina um Geld und Besitztümer gebracht. Christina hielt sich in TV-Shows und sozialen Netzwerken kaum zurück: Sie sprach davon, dass Joshua Millionen von ihr verlange und sich auf ihre Kosten finanziell bereichern wolle – was Joshuas Seite jedoch dementierte. Der Haussegen hing völlig schief: Joshuas Auftritt in der Show "The Flip Off" endete abrupt, nachdem sich das Paar getrennt hatte.

Mittlerweile haben beide neue Partner gefunden: Christina ist glücklich mit dem Unternehmer Christopher Larocca, während Joshua eine Beziehung mit dem Model Stephanie Gabrys führt. Die inzwischen geschiedene Social-Media-Persönlichkeit spielt offenbar sogar mit dem Gedanken, erneut zu heiraten. Während der Sendung "Radio Andy", in der Moderator Jeff Lewis sie auf ihre zahlreichen Namensänderungen ansprach, witzelte Christina: "Ich werde ihn vielleicht wieder ändern." Als ein Co-Moderator betonte, dass er keine weiteren Ehen empfehle, konterte sie mit einem Lachen: "Vielleicht noch eine."

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall mit den Kids Hudson, Taylor und Brayden

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

