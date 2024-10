Neue Koch-Show mit Steffen Henssler startet diesen November

Steffen Henssler (52) stellt sich ab kommendem Monat mal wieder einer neuen Herausforderung: Bei "Deutschland grillt den Henssler" nimmt es der Fernsehkoch mit Gourmets aus jedem einzelnen Bundesland auf. "'Grill den Henssler' mal ganz anders – und ich kann euch sagen – es wird großartig", verkündet der Küchenexperte höchst persönlich in einer Pressemitteilung von RTL. Wer am Ende jeder Show den Sieg einheimst – Deutschland oder Steffen – entscheide unter anderem eine Publikumsjury. Der Gesamtsieger des Turniers werde aber erst am Ende der vier Episoden gekürt.

Pro Show wird sich der 52-Jährige gegen vier Bundesländer behaupten müssen – neben einem Traditionskoch besteht jedes Team noch aus einem Promipaten, der seine Heimat unterstützt. So vertritt zum Beispiel Koch André Domke zusammen mit Fußballstar Toni Kroos (34) deren Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Für Hamburg gehen Kochprofi Klaus Moritz und Rapper Das Bo (48) an den Start. Eine besondere Überraschung gibt es mit Team-Saarland: Niemand Geringeres als Christian Rach (67) vertritt sein Bundesland und wechselt damit zum ersten Mal von der Jury direkt in die Kocharena.

Das Küchen-Spektakel startet ab dem 10. November. Eine gute Nachricht für Deutschlands wohl bekanntesten Küchenstar! Zuletzt sorgte Steffen nämlich für nicht ganz so schöne Schlagzeilen: Seit über 20 Jahren leitet er mehrere Restaurants – aus finanziellen Gründen mussten drei davon nun aber endgültig dicht machen. Berichten von Bild zufolge handele es sich bei den von der Insolvenz betroffenen Lokalen um die "Ahoi"-Restaurants in Oldenburg und Osnabrück. Ein Aus für seine Sushi-Restaurants heiße das aber noch nicht – 13 weitere Filialen sind noch geöffnet.

Anzeige Anzeige

RTL Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Steffen Henssler bei der "Denn sie wissen nicht, was passiert!"-Show

Anzeige Anzeige