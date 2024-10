Schräg? Steffen Henssler zeigt seine Unterhose im Fernsehen

Steffen Henssler (52) scheint sich bei Grill den Henssler pudelwohl zu fühlen. Im Sommer-Special seiner Kochsendung ließ der Gastronom die Hüllen fallen. Erst machte sich der Fernsehstar über das legere Outfit von Laura Wontorra (35) lustig. "Kommst du direkt vom Einkaufen, oder was? Was ist mit Glitzer, Klimbim?", witzelte er. Daraufhin bat ihn die Moderatorin, zu zeigen, was er unter seiner Stoffhose trägt – eine lange, graue Unterhose. Doch für seine Wäsche schämte sich Steffen nicht: "Man wird älter. Es ist Oktober. Es ist kalt. Da muss man gucken, wo man bleibt!"

Der Autor traf in dieser Ausgabe von "Grill den Henssler" auf Ali Güngörmüs (47), Mario Kotaska (50) und Ralf Zacherl (53). Am Ende gewann Steffen den Abend mit 113 zu 109 Punkten. Neben seiner Unterhose sorgte der Gastgeber mit einer interessanten Geschichte für Lacher. Als er kürzlich den Kilimandscharo hinaufkletterte, trank er einen besonderen Kaffee, um wach zu bleiben. Allerdings hatte das Wundermittel einen unerwarteten Nebeneffekt: "Ich habe die ersten drei Stunden nur gefurzt! So unangenehm. Und das Herz hat gerast."

In den vergangenen Monaten gab es nicht nur amüsante Schlagzeilen um den berühmten Koch. Im Mai wurde bekannt, dass fünf seiner Restaurants pleite seien. Laut Wirtschaftswoche ging es dabei um Sushi-Lokale in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Zusätzlich habe sein Lieferdienst GO Insolvenz angemeldet. Der zuständige Insolvenzberater berichtete dem Magazin damals, sich "einen Überblick verschaffen und die Sanierungsoptionen prüfen" zu wollen.

