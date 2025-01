"Grill den Henssler": Neue Staffel kommt bereits im Februar

Steffen Henssler (52) steht in den Startlöchern für die neue Staffel von Grill den Henssler, die bereits ab dem 16. Februar bei VOX zu sehen sein wird. Fans der Show dürfen sich freuen, denn der Start erfolgt knapp zwei Monate früher als gedacht. An sechs Sonntagen ab 20:15 Uhr wird der Spitzenkoch erneut gegen prominente Herausforderer antreten – darunter Kandidaten wie Verona Pooth (56), Stefano Zarrella (34) und Evelyn Burdecki (36). Für noch mehr Spannung sorgen abwechslungsreiche Themenabende wie ein Kartoffel-Special, ein Pärchen-Special oder sogar ein Coach-Special. Dabei wird Steffen auch von prominenten Küchencoaches wie Johann Lafer (67) unterstützt.

Neben den prominenten Gästen, die gegen Steffen antreten, verspricht vor allem der Auftakt, ein Highlight zu werden. Im Fokus steht dabei die Familie Zarrella: Stefano Zarrella, der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (46), wird sein Kochtalent unter Beweis stellen. Ob er Jurorin Jana Ina Zarrella (48), die mit Giovanni verheiratet ist, beeindrucken kann, bleibt abzuwarten. Weitere Höhepunkte der Staffel sind laut Quotenmeter unter anderem ein Duell zwischen Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihrem Partner Nino Sifkovits (29) sowie das Special zum Abschluss, bei dem bekannte Köche wie Elif Oskan und Ralf Zacherl (54) selbst gegen Steffen in den Wettbewerb treten werden.

Seit der Einführung im Jahr 2013 hat sich "Grill den Henssler" zu einer der erfolgreichsten Kochshows im deutschen Fernsehen entwickelt. Steffen, der aus Hamburg stammt, ist jedoch nicht nur als TV-Koch bekannt, sondern auch ein passionierter Gastronom. Er betreibt mehrere Restaurants und hat sich mit seiner humorvollen, manchmal frechen Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Immer wieder spricht der Koch von der großen Herausforderung, Woche für Woche in der Show abzuliefern. "Der Druck ist immer da, aber das gehört dazu", erklärte er einst in einem Interview. Und offensichtlich kann er gut damit umgehen, denn die Fans können sich auch in der neuen Staffel auf spannende Duelle und kulinarische Überraschungen freuen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige Anzeige

Grill den Henssler, VOX Steffen Henssler in der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

Anzeige Anzeige

Anzeige