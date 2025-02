"Grill den Henssler": Evelyn Burdecki macht ihn wahnsinnig

Bei der jüngsten Folge von Grill den Henssler hat Evelyn Burdecki (36) für ein wahres Küchen-Chaos gesorgt, wie die Bild berichtet. Gemeinsam mit dem "Bloodhound Gang"-Bassisten Evil Jared und Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher trat der Reality-TV-Star gegen Profikoch Steffen Henssler (52) an. Evelyn war für den Hauptgang verantwortlich und sollte selbstgemachte Gnocchi mit Rote Bete zubereiten. Unterstützt wurde sie dabei von Sternekoch Johann Lafer (67), der als ihr Coach verzweifelte, da Evelyn zwischen Plaudern und Zutaten suchen kaum zum Kochen gekommen ist. Moderatorin Laura Wontorra (35) kommentierte das Spektakel mit sichtbarer Sorge um die Küchengeräte, während Evelyn ans Kamerateam unfreiwillig Teigreste verteilte.

Trotz eines intensiven Trainings vor der Show schien Evelyn teils völlig orientierungslos. Immer wieder fragte sie Johann Lafer, was sie als Nächstes tun müsse. Dieser reagierte teils kopfschüttelnd und meinte unter anderem: "Sag mal, hast du alles vergessen?" Auch während die Zeit davonlief, blieb Evelyn in Plauderlaune. Sie sprach offen über ihre Sehnsucht nach der großen Liebe und beschrieb, dass sie "richtig traurig" sei, weil sie noch immer keinen Partner gefunden habe. Am Ende schaffte es der Reality-Star tatsächlich, sein Gericht fertigzustellen – zur Überraschung aller. Jurorin Jana Ina Zarrella (48) lobte sogar den Geschmack, doch Steffen Henssler konnte das Duell beim Hauptgang knapp für sich entscheiden.

Abseits der chaotischen Küchenshow ist Evelyn für ihre quirlige und herzliche Art bekannt, die sie bereits in mehreren TV-Formaten gezeigt hat. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und Dschungelkönigin 2019 versteht es, ihr Publikum zu unterhalten – sei es durch Schlagfertigkeit oder emotionale Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Aussagen über die Einsamkeit zeigen eine verletzliche Seite, die sie selten so offenherzig teilt. Das Thema Liebe scheint sie intensiv zu beschäftigen, doch auch ohne Partner an ihrer Seite hat Evelyn bewiesen, dass sie das Herz am rechten Fleck trägt – selbst wenn dabei ein wenig Teig durch die Luft fliegt.

RTL Johann Lafer, Fernsehkoch

Getty Images Evelyn Burdecki, Realitystar

