Steffen Henssler soll im Straßenverkehr ausgerastet sein

In seiner TV-Show ist Steffen Henssler (52) normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen – im Straßenverkehr sieht das wohl anders aus. Wie Bild nun berichtet, soll der Fernsehkoch im Hamburger Berufsverkehr mit einem anderen Pkw-Fahrer aneinandergeraten sein. Angeblich habe Steffen den anderen Verkehrsteilnehmer in einer rasenden Geschwindigkeit überholt. Dieser soll seinen Unmut über diese Aktion per Lichthupe zum Ausdruck gebracht haben. Als sich die beiden Männer am nächsten Kreisverkehr wieder begegneten, soll der Star-Koch übergekocht sein. Nach Informationen des Newsportals sei Steffen auf das Auto des anderen Verkehrsteilnehmers zugelaufen, habe versucht, die Fahrertür aufzureißen und soll dabei gebrüllt haben: "Was willst du von mir? Komm raus!"

Der Mann, den der Grill den Henssler-Star aggressiv angegangen haben soll, sei laut Informationen des Nachrichtenportals der Präsident des Arbeitsgerichts Hamburg. Der Top-Richter soll dem Newsblatt nicht nur den Vorfall bestätigt haben, sondern auch die Identität des TV-Kochs. Von einer Anzeige sehe er jedoch ab. Mittlerweile bezog auch Steffens Anwalt zu dem Vorfall Stellung. Der Anwalt des 52-Jährigen bestätigte die Begegnung, widersprach jedoch dem bisher bekannten Ablauf der Situation. Der juristische Beistand des Star-Kochs erklärte, dass Steffen von dem anderen Verkehrsteilnehmer per Lichthupe genötigt wurde und er diesen deshalb zur Rede stellen wollte – der andere Fahrer habe sich der Konfrontation aber nicht gestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Steffen Ärger im Straßenverkehr hat. Vor wenigen Monaten berichtete das Hamburger Abendblatt, dass sich der TV-Star aufgrund von zu schnellem Fahren vor Gericht verantworten müsse. Demnach raste Steffen im November 2022 mit 97 km/h durch eine Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen – statt der eigentlich erlaubten 50 km/h.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Wigglesworth Steffen Henssler im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige Anzeige