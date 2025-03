Differenzen: Steffen Henssler gibt Restaurant mit Vater auf

Steffen Henssler (52) hat überraschend seinen Rückzug aus dem Restaurant "Henssler Henssler" bekannt gegeben, das er vor knapp 25 Jahren gemeinsam mit seinem Vater am Hamburger Fischmarkt eröffnet hat. Der TV-Koch, bekannt aus der Show Grill den Henssler, erklärte, dass es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und seinem Vater gekommen sei. "Die gastronomischen und konzeptionellen Ansichten meines Vaters und meiner Person stimmen nicht mehr überein", teilte Steffen mit. Schon seit Dezember des vergangenen Jahres ist er offiziell kein Mitinhaber des Restaurants mehr, wie Tag24 berichtet.

Jetzt, wo Steffens Name nicht mehr hinter dem Restaurant steht, soll das Lokal auch einen neuen Namen erhalten. Für den Koch ist dieser Schritt ein Einschnitt in seiner Laufbahn, denn "Henssler Henssler" zählte zu den ersten großen Projekten seiner Karriere und legte den Grundstein für seinen gastronomischen Erfolg. Trotzdem ist dies offenbar ein bewusster Schritt, um sowohl beruflich als auch privat neue Wege zu gehen. Sein Vater wird das Restaurant weiterhin führen, doch Details über die zukünftige Ausrichtung des Lokals sind bisher nicht bekannt.

Steffen, der nach seiner Ausbildung in Los Angeles auch Sushi-Meister wurde, sprach in der Vergangenheit oft bewundernd über seinen Vater, der ihn in die Laufbahn des Kochens einführte. Neben seiner Karriere in der Gastronomie wurde Steffen vor allem durch seine TV-Auftritte bekannt, die ihn zu einem der wenigen deutschen Spitzenköche machten, die einem breiten Publikum bekannt sind. Der Abschied aus dem Restaurantgeschäft zeigt, dass auch hinter den Kulissen von Familienunternehmen nicht immer alles harmonisch verläuft – besonders, wenn unterschiedliche Visionen aufeinandertreffen.

