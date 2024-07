Insolvent: Zwei von Steffen Hensslers Restaurants schließen

Wie steht es um Steffen Hensslers (51) Lokale? Seit über 20 Jahren lädt der berühmte TV-Koch nun schon seine Fans auf eine kulinarische Reise in seine Restaurants ein. Bereits vor einigen Wochen wurde allerdings berichtet, dass einige von Steffens Gourmettempeln pleite sein sollen. Einige der Sushi-Lokale mussten wohl sogar Insolvenz anmelden. Wie unter anderem Bild nun berichtet, wird insgesamt drei Küchen der Garaus gemacht. Betroffen sollen die "Ahoi"-Restaurants in Oldenburg und Osnabrück sein.

Bereits im vergangenen Monat musste ein Lokal dichtmachen, wie das Medium zudem berichtet. Das in Bremen gelegene Restaurant machte zunächst mit schlechter Hygiene in den Medien auf sich aufmerksam und wurde schließlich geschlossen. Unter anderem sollen Temperaturvorgaben nicht eingehalten worden sein. "Dies sind Indikatoren, welche auf eine mangelhafte Personal- beziehungsweise Betriebshygiene sowie auf eine unsachgemäße oder zu lange Lagerung der Produkte hinweisen", hieß es in einem Statement des Lebensmittelüberwachungsdiensts.

13 "Ahoi"-Restaurants bleiben dem berühmten Gastronomen nun noch – und an diesen möchte Steffen offenbar festhalten. Laut Kreiszeitung versuche er aktuell das Konzept an den Standorten in Scharbeutz und Grömitz zu überarbeiten. Nachdem erst vor Kurzem ein neues Lokal in St. Peter-Ording eröffnete, sollen noch weitere der Sushi-Restaurants im kommenden Jahr das Licht der Gastronomiewelt erblicken.

Getty Images Steffen Henssler, TV-Koch

RTL / Frank Hempel Steffen Henssler, Koch

