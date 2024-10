Steffen Henssler wird wegen Raserei Fahrerlaubnis entzogen

Steffen Henssler (52) darf jetzt erst einmal nicht hinters Steuer. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, musste sich der berühmte TV-Koch gerade vor Gericht verantworten, nachdem er vor rund zwei Jahren mit einer zu hohen Geschwindigkeit in Harmstorf von einem Blitzer erwischt wurde. Statt der erlaubten 50 km/h raste er mit 97 km/h durch die Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen. Nun muss er 400 Euro Bußgeld zahlen, bekommt zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Die Situation ereignete sich im November 2022. Nachdem er geblitzt worden war, bekam Steffen zunächst nur einen Bußgeldbescheid, jedoch legte er Widerspruch ein. Daher wurde vor Gericht verhandelt – was nicht zu seinem Vorteil ausging. Dazu kommt: Es ist nicht das erste Mal, dass der Grill den Henssler-Star seinen Führerschein abgeben muss, wie unter anderem t-online berichtete. Bereits im Februar 2023 wurde ihm seine Fahrerlaubnis für vier Wochen entzogen, da er auf der Autobahn im Wetteraukreis gedrängelt hatte und somit ein "Verstoß gegen das Abstandsgebot" vorlag.

Es scheint, als habe Steffen nicht besonders viel Glück im Straßenverkehr. Vergangenes Jahr berichtete er von einer Situation vor seiner TV-Karriere, bei der er und sein Bruder Peter sogar mit vorgehaltener Waffe von der Polizei bedroht worden waren. Zu Gast bei "More than Talking" erzählte er, Peter von der Arbeit nach Hause gefahren zu haben. Da auf den Straßen "nichts los" war, fuhr er ziemlich schnell und ignorierte rote Ampeln, was dafür sorgte, dass Beamte auf ihn aufmerksam wurden. Diese dachten, er habe das Auto gestohlen, weshalb sie ihm hinten und vorne den Weg versperrten. "Ich 'ne Knarre am Kopf, mein Bruder 'ne Knarre am Kopf", schilderte er.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Steffen Henssler bei der "Denn sie wissen nicht, was passiert!"-Show

Anzeige Anzeige

ActionPress / Ot,Ibrahim Steffen Henssler und sein Bruder Peter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige