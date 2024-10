So meistern Christina und Luca Hänni ihre Rollen als Eltern

Seit Juni 2024 sind Christina Hänni (34) und ihr Ehemann Luca Hänni (30) stolze Eltern einer Tochter. In einem Interview mit der Schweizer Illustrierten spricht die Profitänzerin nun erstmals über die Höhen und Tiefen des Mutterseins: "Die Zeit mit unserer Tochter ist wunderschön." Doch sie gibt auch zu: "Es ist auch schwierig, weil man sich in alles neu einfinden muss – auch in der Partnerschaft." Die frischgebackenen Eltern erleben eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie jedoch dankbar annehmen.

Ihre kleine Tochter macht es ihnen leicht, denn sie sei sehr pflegeleicht und fröhlich. "Sie lächelt nicht nur uns die ganze Zeit an, sondern eigentlich alle Menschen, denen sie begegnet", schwärmt Christina. Viele Fans verstehen nicht, warum das Paar weder den Namen ihres Kindes preisgibt noch ihr Gesicht zeigt. Christina erklärt dazu: "Wir stehen in der Öffentlichkeit, unsere Tochter hat sich das nicht ausgesucht." Sie möchten ihr Kind schützen, da sie wissen, dass Informationen nicht immer für gute Zwecke genutzt werden und ihre persönlichen Grenzen in der Vergangenheit nicht immer respektiert wurden.

Zu Hause ist die Rollenverteilung klar: "Luca ist der Entertainer, ich eher der Ruhepol", lacht Christina. Sie glaubt, dass sie wohl der strengere Elternteil sein werde: "Einer muss es ja machen." Das Paar lernte sich 2019 bei der Tanzshow Let's Dance kennen und heiratete im Jahr 2021. Christina hat als Profitänzerin Karriere gemacht, während Luca seit seinem Sieg bei DSDS als Sänger erfolgreich ist. Gemeinsam meistern sie nun die Herausforderungen des Familienlebens und genießen die Zeit.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Oktober 2024

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juli 2024

