Multitalent: DSDS-Gewinner Luca Hänni feiert Schauspieldebüt

Luca Hänni (30) wagt sich in neues Terrain: Der Sänger wird am Valentinstag 2026 sein Schauspieldebüt in der Verfilmung des Musicals "Ewigi Liebi" feiern. In dem berührenden Filmdrama übernimmt Luca die Hauptrolle als Daneli, während Elena Flury, bekannt als Sängerin und Schauspielerin, an seiner Seite die Heidi spielt. Die Dreharbeiten starten im Juli in Zürich und im malerischen Emmental, wo die Liebesgeschichte ihren besonderen Reiz entfalten soll. Schon jetzt zeigen sich Fans und vor allem Ehefrau Christina (35) begeistert von Lucas neuem Schritt. "Du bist einfach der Oberhammer! Jetzt Schauspieler. Ich platze vor Stolz", schwärmt sie auf Instagram.

Hinter Lucas neuem Projekt steht ein erfahrenes Team. Regisseur Pierre Monnard, bekannt durch das preisgekrönte Drama "Platzspitzbaby", führt Regie, während das Drehbuch aus der Feder von Urs Bühler stammt. Auch für die ehemalige Moderatorin Susanne Kunz markiert "Ewigi Liebi" ihr Debüt auf der Kinoleinwand – sie übernimmt die Rolle der erwachsenen Heidi. Die Musical-Adaption greift auf eine ebenso anrührende wie erfolgreiche Vorlage zurück: Mit über 40 Schweizer Mundart-Hits aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter Werke von Peter Reber oder Züri West, erzählt sie die Geschichten einer Generation, deren Schicksale sich über Jahrzehnte verweben.

Lucas Karriereentwicklung beweist immer wieder seine Vielseitigkeit. Seit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar 2012 hat er sich nicht nur als Musiker einen Namen gemacht, sondern auch mit seiner herausragenden Leistung bei Let's Dance 2020 beeindruckt. Aus der Tanzshow ging er als Sieger der Herzen hervor und fand in Profitänzerin Christina die Frau seines Lebens. Gemeinsam präsentierten sie sich immer wieder als starkes Elternteam, das private wie berufliche Meilensteine zusammen feiert. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung", ließ Luca seine Fans auf Instagram wissen. Und wenn man den bisherigen Erfolg des Multitalents betrachtet, dürfen die Zuschauer Großes erwarten.

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Christina und Luca Hänni beim "Das große Promibacken"-Osterspezial

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige