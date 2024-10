Nach Fahrradunfall: Linda Zervakis gibt Gesundheitsupdate

Linda Zervakis, die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin, hat sich nach ihrem Fahrradunfall in Hamburg erstmals persönlich zu Wort gemeldet und gibt Entwarnung. "Ich hatte wirklich verdammt großes Glück, ich hatte wirklich einen Schutzengel, der auf mich aufgepasst hat", betont die Moderatorin in einem Video auf Instagram. Bis auf "ein paar Schürfwunden und ein paar Prellungen" habe sie sich keine Verletzungen zugezogen. Allerdings sitze ihr der Schock noch in den Knochen. Dennoch sei sie optimistisch, bald wieder ganz fit zu sein.

Zusätzlich bedankt sich Linda bei den Ersthelfern und für die zahlreichen Genesungswünsche. Die 49-Jährige war am Dienstagabend nach Berichten von Bild mit einem Mercedes kollidiert. Sie befand sich auf dem Weg zum NDR-Gebäude in Hamburg, um bei der Verleihung des Robert Geisendörfer Preises eine Rede zu halten.

Linda wurde einem breiten Publikum als Sprecherin der "Tagesschau" bekannt. Für die Nachrichtensendung des ARDs stand sie von 2013 bis 2021 vor der Kamera. Nach ihrem Aus bei der "Tagesschau" wechselte die 49-Jährige zum Privatsender ProSieben und führte gemeinsam mit Matthias Opdenhövel (54) durch das Format "Zervakis & Opdenhövel. Live.". ProSieben stellte die Sendung jedoch vergangenen Dezember ein.

Getty Images Linda Zervakis im Juni 2022

Getty Images Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

