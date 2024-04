Linda Zervakis feiert Reunion mit "Masked Singer"-Rateteam!

Die diesjährige The Masked Singer-Staffel geht in die nächste Runde! Am kommenden Samstag, dem 13. April 2024, flimmert schon die zweite Folge der beliebten Fernsehshow über die Bildschirme. Auf Instagram wurde nun veröffentlicht, wer das bestehende Rateteam unterstützen wird. Linda Zervakis wird den maskierten Promis auf den Zahn fühlen – und das schon zum zweiten Mal! Neben Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) wird sie versuchen, die Stimmen hinter den ausgefallenen Kostümen zu erkennen und das Rätsel um die "Masked Singer" zu entschlüsseln. Die Zuschauer haben über diese Neuigkeiten eher zwiegespaltene Meinungen!

Unter dem Verkündungsbeitrag sorgt der Gast im Rateteam ein wenig für Aufregung. Ein Fan kommentiert: "War schon letztes Mal langweilig und hat nur geredet, als würde sie vom Blatt ablesen." Ein weiterer tippt: "Na ja, Begeisterung sieht anders aus. Ein ehemaliger Teilnehmer wäre cooler gewesen. Da gibt es inzwischen doch auch viele." Vereinzelte User freuen sich aber auch über Linda und drücken ihre Begeisterung mithilfe von Herz-Emojis aus: "Super, ich freue mich darüber. Sie ist sehr sympathisch."

Linda ist kein unbekanntes Gesicht bei ProSieben! Die deutsch-griechische Nachrichtensprecherin und Moderatorin präsentierte zwei Jahre das Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live" mit ihrem Kollegen Matthias Opdenhövel (53), das aber im Dezember 2023 eingestellt wurde. Auf "The Masked Singer" soll sich die Tagesschau-Sprecherin schon fleißig vorbereitet haben, indem sie alle bekannten Infos zu den Masken akribisch recherchiert haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Zervakis im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Linda als Rategast? Super, ich mag sie total. Na ja, ich hätte mir jemand anderen gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de