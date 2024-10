TV-Moderatorin Linda Zervakis nach Fahrradunfall in Klinik

Besorgniserregende Nachrichten von Linda Zervakis: Die Moderatorin war in einen Unfall verwickelt. Wie Bild erfahren haben will, fuhr sie am Dienstagabend mit ihrem Fahrrad zum NDR-Gebäude in Hamburg, um bei der Verleihung des Robert Geisendörfer Preises eine Laudatio zu halten. Auf dem Weg dorthin soll sie laut der Polizei mit einem Mercedes kollidiert sein. "Vor Ort wurden leichte Verletzungen an einem Arm und einem Bein festgestellt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht", erklärt ein Polizeisprecher gegenüber dem Blatt. Sie habe bei dem Unfall keinen Helm getragen.

Zu der Preisverleihung erschien die 49-Jährige nicht. Laut der Zeitung haben ihre Kollegen schnell von dem Vorfall erfahren – sie machten sich Sorgen, da Linda nicht telefonisch erreichbar ist. Ob die einstige Tagesschau-Moderatorin nach dem Zusammenstoß immer noch im Krankenhaus ist und wie es ihr aktuell geht, ist nicht klar – sie äußerte sich bisher noch nicht persönlich zu dem Radunfall.

Linda wurde vor allem als Tagesschau-Sprecherin deutschlandweit bekannt. Nach rund elf Jahren kündigte sie 2021 jedoch ihren Rückzug von der Nachrichtensendung an. Danach hatte sie eine eigene Show mit Matthias Opdenhövel (54), die nach zwei Jahren wegen schwacher Quoten abgesetzt wurde. Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Mit ihrem Mann, einem NDR-Journalisten, ist sie seit 2012 verheiratet und hat zwei Kinder – einen zwölfjährigen Sohn und eine neunjährige Tochter.

Getty Images Linda Zervakis im Juni 2022

Getty Images Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."