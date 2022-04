Immer mehr Masken fallen bei The Masked Singer. Die musikalische Rateshow flimmert seit ein paar Wochen wieder über die Bildschirme und schon der ein oder andere Promi wurde enttarnt. Auch wenn sich Ruth Moschner (45) und Co. im Rateteam nicht immer einig sind, so haben sie schon bewiesen, öfters mal den richtigen Riecher zu haben. Aber wer unterstützt die Moderatorin und Rea Garvey (48) in der kommenden Folge an ihrem Rätselpult? Nachrichtensprecherin Linda Zervakis versucht ihr Glück im Team.

"Mit ihrem journalistischen sechsten Sinn wird sie vielleicht die ein oder andere Maske entlarven", sind sich die Verantwortlichen der Show sicher. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "The Masked Singer" teasern sie Lindas Einsatz an und begrüßen sie schon jetzt in der Sendung. Ob die Tagesschau-Bekanntheit den Promis auf die Schliche kommen kann? Sie selbst scheint dem TV-Abenteuer zumindest entgegenzufiebern. "Ich freue mich auch", kommentierte die gebürtige Hamburgerin den Post.

Auch die Fans scheinen ziemlich angetan von Lindas kommendem Auftritt zu sein. "Endlich jemand seriöses – ohne Gegacker", betonte ein Zuschauer in der Kommentarspalte. "Linda, zeig es allen", feuerte ein anderer die 46-Jährige an. Ruth Moschner scheint mit ihrer neuen Kollegin ebenfalls zufrieden zu sein. Sie postete ein rotes Herz unter dem Beitrag.

Anzeige

ProSieben / Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel und der Koala bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Linda Zervakis, Sprecherin

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de