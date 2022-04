Ob sie damit richtig liegt? Zurzeit flackert die sechste Staffel von The Masked Singer über die deutschen TV-Bildschirme und die Zuschauer raten, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Auch die Jury um Rea Garvey (48) und Ruth Moschner (45) gibt mit der Gastjurorin Linda Zervakis ihre Tipps ab – doch Letztere verblüfft die Fans: Sie hat total verrückte Ideen, welche Promis sich unter den Masken verbergen!

Als das Kostüm der Galax'Sis das Lied "Toy" von Netta performte, stürzte sich die Jury in wilde Vermutungen. Vor allem Lindas Tipp amüsierte das Netz: Sie argumentierte, dass sich unter der bunten Maske die Mutter von Greta Thunberg (19) verstecken würde! "Wie zur Hölle kommt man denn auf die Mutter von Greta Thunberg?", fragte sich ein Zuschauer auf Twitter. Auch andere konnten das kaum glauben: "Geht's Linda gut?" Doch so weit hergeholt ist das nicht: Malena Ernman, die Mutter der Klimaaktivistin, ist als Opernsängerin aktiv und trat schon beim Eurovision Song Contest an.

Dieser Tipp war jedoch nicht der Einzige, der den Fans im Netz negativ auffiel. Zuvor riet die einstige Tagesschau-Sprecherin nämlich auch, dass sich unter dem Zebra Ilse DeLange (44) verstecken könnte – doch die kann mit den kommenden Live-Shows von DSDS gar nicht auftreten. "Ich frage mich, warum immer alle Gäste zu Idioten mutieren, wenn sie da sind. Oder werden sie gezwungen, solche Namen zu nennen", wetterte ein User daraufhin.

Galax'Sis bei "The Masked Singer"

Malena Ernman beim ESC 2009

Das "The Masked Singer"-Zebra

