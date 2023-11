Nach zwei Jahren: "Zervakis & Opdenhövel" wird abgesetzt!

Das war es dann wohl für das gemeinsame Format von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel (53). Seit September 2021 führen die Nachrichtensprecherin und der Moderator zusammen durch ihre Show "Zervakis & Opdenhövel. Live". Wegen schwacher Quoten war das Infotainment-Format allerdings nur zwei Monate nach der Premiere schon auf einen unbedeutenderen Sendeplatz nachts gerutscht. Jetzt wird "Zervakis & Opdenhövel" endgültig abgesetzt!

Am 20. Dezember wird die 77. und damit letzte Ausgabe des Formats laufen. "Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, ZOL 2024 nicht weiterzumachen", erklärt der ProSieben-Senderchef in einer Pressemitteilung. Linda und Matthias hätten stets mit großer Leidenschaft und Engagement an ihrer Show gearbeitet, stellt Hannes Hiller klar und dankt den Moderatoren für ihren Einsatz. Mit den beiden wolle man weiterhin eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Matthias hat auch ohne das Format sicher genug zu tun. Schon bald ist er beispielsweise wieder jede Woche als Showmaster von The Masked Singer zu sehen. Linda hingegen trat seit ihrem Wechsel zum Sender abseits ihrer Show noch kaum in Erscheinung.

Instagram / lindazervakis Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, "Zervakis und Opdenhövel live"-Moderatoren

Getty Images Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

