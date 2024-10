Von William? Prinzessin Kate trägt wieder ihren neuen Ring

Prinzessin Kate (42) hat bei ihrem überraschenden Auftritt in Southport statt ihres ikonischen Verlobungsringes ein neues Schmuckstück im Eternity-Stil getragen. Bei fast allen royalen Terminen vor ihrer Behandlung hatte die 42-Jährige bisher immer ihren blauen Saphir- und Diamant-Verlobungsring getragen, der einst Prinzessin Diana (✝36) gehörte und ein Symbol ihrer Verbindung zu ihrem Ehemann William (42) und dessen Mutter ist. Nun wurde sie mit einem anderen Schmuckstück am Finger gesehen, das ebenfalls mit Saphiren und Diamanten besetzt ist. Seither wird spekuliert, dass dieser Ring ein Geschenk von William sein könnte und einen Neuanfang für die Prinzessin nach derem Krebsbehandlung markiert.

Es war Kates erster offizieller Auftritt nach Abschluss ihrer Chemotherapie, die sie aufgrund einer Krebserkrankung zu Beginn des Jahres begonnen hatte. Die 42-Jährige entschied sich kurzfristig, ihren Ehemann zu begleiten, um den Familien der Opfer des tragischen Messerangriffs vom 29. Juli beizustehen. Während ihres Besuchs traf das Paar die Angehörigen der Kinder und der Tanzlehrerin, die bei einem Taylor Swift (34) gewidmeten Tanzkurs ihr Leben verloren, und bedankte sich persönlich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich Kate langsam wieder öffentlichen Aufgaben zugewandt. So wurde sie zuletzt dabei gesehen, wie sie die 16-jährige angehende Fotografin Liz umarmte, die an einer seltenen Form von Krebs leidet. William hatte die junge Frau auf Schloss Windsor eingeladen, um bei einer von ihm geleiteten Investitur-Zeremonie zu fotografieren. Zudem besuchte Kate eine Aufführung des English National Ballets und teilte ihre Begeisterung über die "bewegende und inspirierende" Vorstellung auf Social Media.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2024

