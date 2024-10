So schön strahlt Prinzessin Kate an Prinz Williams Seite

Prinzessin Kate (42) ist nach einer monatelangen Auszeit wieder zu ihren königlichen Pflichten zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (42) besuchte sie eine Veranstaltung in Southport. Die Prinzessin von Wales zeigte sich strahlend in einem eleganten langen Mantel, kombiniert mit einer weinroten gepunkteten Bluse und zarten Ohrringen von Catherine Zoraida – und bewies einmal mehr ihr modisches Geschick. William erschien hingegen in einem lässigen Anzug mit einem Pullover und einer Krawatte in derselben tiefroten Farbpalette.

Während ihres Besuchs sprachen Kate und William mit den Einsatzkräften, die am 29. Juli nach einem Messerangriff während eines Taylor Swift-Tanzworkshops für Kinder eingreifen mussten, bei dem es Tote gegeben hatte. Das Paar nutzte die Gelegenheit, um den Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken und ihre Wertschätzung auszudrücken. Zudem trafen sie sich Hello! zufolge privat mit den Familien der drei Kinder, die bei dem Vorfall ihr Leben verloren hatten, sowie einer Tanzlehrerin, die an jenem Tag anwesend war. Durch die Unterstützung der Royal Foundation des Prinzen und der Prinzessin von Wales wurde auch ein Spendenaufruf für die Betroffenen ins Leben gerufen.

Anfang des Jahres enthüllte Kate in einer emotionalen Videobotschaft, dass sie an Krebs erkrankt sei. In den darauffolgenden Monaten zog sich die Ehefrau des Thronfolgers aus der Öffentlichkeit zurück. Auch ihre royalen Pflichten pausierte die Dreifachmutter bis auf Weiteres. Vor rund einem Monat gab es dann ein neues Gesundheitsupdate der royalen Britin, in der sie erleichtert verkündete: "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe."

