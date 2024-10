Herrlich normal: Deshalb streiten die britischen Royal-Kids

Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sind eben auch nur ganz normale Geschwister! Auch wenn die britischen Royals nach außen hin immer ein sehr klares und harmonisches Bild wahren, kommt es unter den Kindern von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) immer mal wieder zu kleinen Streitigkeiten, wie Hello! berichtet. Demnach plauderte der britische Thronfolger bei einer Veranstaltung ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass seine drei Kinder bei der Auswahl eines Films "immer um die Fernbedienung kämpfen."

Auch wenn dieser Streitpunkt unter den Royal-Kindern so herrlich normal klingen mag, so fällt an der einen oder anderen Stelle doch auf, dass es sich bei George, Charlotte und Louis immer noch um britische Adlige handelt. So galten für die Kinder von William und Kate beispielsweise während der Corona-Pandemie Sonderregelungen innerhalb der Schule. "Einem Elternteil zufolge hat die Schule zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen getroffen, und die Eltern müssen ihre Kinder nun am Schultor absetzen. Die Waleses können ihre Kinder jedoch weiterhin auf das Schulgelände fahren", erklärte im August dieses Jahres eine Rundfunksprecherin gegenüber Vanity Fair.

William und Kate gehen bereits seit rund 22 Jahren gemeinsam durchs Leben. Innerhalb ihrer Ehe durfte das britische Royal-Paar drei Kinder begrüßen. Der älteste Sohn der beiden, George, erblickte am 22. Juli 2013 um 17:24 Uhr im Londoner St. Mary's Hospital das Licht der Welt. Seine kleine Schwester durften William und Kate zwei Jahre später in den Armen halten. Das Nesthäkchen der Familie, Louis, machte am 23. April 2018 das Liebesglück perfekt.

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren Kindern im Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

