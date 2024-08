Diese Sonderregeln gelten für die Kids von Prinz William

Diese Ausnahmen gelten für die Kinder von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42). Das Ehepaar versucht eigentlich, seinen Sprösslingen trotz ihrer royalen Herkunft eine möglichst normale Kindheit zu bieten. Dennoch werden immer wieder Unterschiede zwischen den kleinen Blaublütlern und ihren Schulkameraden deutlich. So verriet die Journalistin Katie Nicholl in einem Artikel für Vanity Fair, dass während Covid andere Regeln für die königliche Familie galten. "Einem Elternteil zufolge hat die Schule zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen getroffen, und die Eltern müssen ihre Kinder nun am Schultor absetzen. Die Waleses können ihre Kinder jedoch weiterhin auf das Schulgelände fahren", so die Rundfunksprecherin.

Laut Katie versuchen Kate und William trotz ihrer vollen Terminkalender, ihre Kids, wie alle anderen Eltern auch so oft es geht auf dem Schulweg zu begleiten. Doch auch hier gibt es wieder Unterschiede zwischen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) und ihren Klassenkameraden. Die drei Urenkel von Queen Elizabeth II. (✝96) werden aus Sicherheitsgründen von Personenschützern zur Schule begleitet.

Charlotte ist das mittlere Kind ihrer Eltern. Dennoch ist sich Royal-Experte Charles Rea sicher, dass die Neunjährige das Sagen bei ihren Geschwistern hat. Zu dieser Auffassung kam der Royal-Experte Charles Rae nach einem Treffen der royalen Geschwister mit den US-Megastars Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34). Letzterer schwärmte nach dem Zusammentreffen insbesondere von der kleinen Prinzessin. "Offenkundig war Taylors Freund sehr vernarrt in die kleine Charlotte, weil sie diejenige war, die alle Fragen zu stellen schien", meinte der Journalist gegenüber The Sun und schlussfolgerte: "Es zeigt einfach, dass von den drei Kindern Charlotte diejenige ist, die das Nest beherrscht. Da gibt es keinen Zweifel."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die königlichen Kinder während der Pandemie direkt ins Schulgelände gefahren werden durften? Total in Ordnung! Ist ja auch verständlich. Etwas unfair… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de