Ian McKellen feiert nach seinem Unfall wieder ausgelassen

Sir Ian McKellen (85) sorgte am Wochenende für eine Überraschung, als er auf einer Party eines bekannten Männer-Clubs in Nord-London das Tanzbein schwang. Der Schauspieler zeigte sich am Samstag locker und ausgelassen, obwohl er sich erst kürzlich auf der Bühne eine Verletzung zugezogen hatte. In einem roten Blumenshirt präsentierte sich der "Herr der Ringe"-Darsteller auf der Tanzfläche und posierte für Fotos mit zwei gutgebauten Partybesuchern. Ein Anwesender verriet dem Onlineportal Daily Mail: "Alle waren perplex, als sie Sir Ian auf der Tanzfläche erblickten. Er schien unbekümmert zu sein und genoss die Partystimmung in vollen Zügen."

Das Event namens "Roast" ist eine exklusive Veranstaltung nur für Männer, bei der die meisten Gäste nur wenig Kleidung tragen. Ein Besucher berichtete gegenüber dem Magazin weiter: "Man hätte nie gedacht, dass er vor ein paar Monaten noch im Krankenhaus war." Einige Partybesucher nutzten die Gelegenheit, um dem Hollywoodstar ihre besten Wünsche zu übermitteln. Einer begrüßte ihn humorvoll als "Gandalf den Schwulen", in Anspielung auf seine berühmte Rolle in "Der Herr der Ringe", was Ian mit einem Lächeln aufnahm. Via Instagram veröffentlichte die Location sogar ein Bild von dem Schauspieler.

Dass Ian sich nun wieder unter Leute mischt, zeigt, dass er sich von seinem Unfall im Juni gut erholt hat. Damals stürzte er bei einer Aufführung im Noel Coward Theatre von der Bühne und verletzte sich das Handgelenk und einen Wirbel, was ihn zwang, die restlichen Vorstellungen abzusagen. Der Vorfall machte ihm bewusst, wie kostbar die Zeit ist. Seit seinem Coming-out im Alter von 49 Jahren im Jahr 1988 hat sich Ians Leben grundlegend verändert. Er betonte oft, wie befreiend dieser Schritt für ihn gewesen sei und dass sein Outing seine Beziehungen und seine Arbeit als Schauspieler positiv beeinflusst habe. "Fast über Nacht hat sich alles zum Besseren gewendet", sagte er in einem früheren Interview mit Variety und hob hervor, wie wichtig Ehrlichkeit für sein persönliches und berufliches Glück sei.

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

