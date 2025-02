Sir Ian McKellen kehrt nach Bühnensturz ans Filmset zurück

Sir Ian McKellen (85), bekannt aus den Der Herr der Ringe-Filmen, hat nach einem schweren Bühnenunfall seine Rückkehr ans Filmset gefeiert. Der Schauspieler, der im Juni vergangenen Jahres während einer Theateraufführung gestürzt war, wurde laut Mirror diese Woche bei den Dreharbeiten zu der düsteren Komödie "The Christophers" von Steven Soderbergh gesichtet. In dem Film stehen neben Ian, der am Set zeitweise von einem Teammitglied gestützt wurde, auch James Corden (46) und Jessica Gunning vor der Kamera. Der Streifen erzählt die Geschichte der Kinder eines verstorbenen Künstlers, die einen Fälscher engagieren, um die unvollendeten Werke ihres Vaters fertigzustellen und gewinnbringend zu verkaufen.

Ians Unfall, der sich während einer gespielten Kampfszene vor den Augen zahlreicher Zuschauer in einem Londoner Theater zutrug, hatte bei Fans große Besorgnis ausgelöst. Ein Augenzeuge berichtete damals bei Good Morning Britain von einem markerschütternden Schrei und mehrfachen emotionalen Hilferufen des Schauspielers unmittelbar nach dem Sturz. Viele hatten befürchtet, dass es gar zu lebensgefährlichen Verletzungen gekommen sei. Der Oscar-nominierte Schauspieler sprach später offen über die mentalen Folgen des Unfalls und gab zu, dass er zunächst dachte, er würde sterben. Dennoch zeigte sich Ian laut Mirror kurz darauf wieder entschlossen, so schnell wie möglich ans Filmset zurückzukehren. So verkürzte er seine geplante Erholungszeit letztendlich von sechs auf drei Monate.

Ian, der seit 2001 weltweit für seine Darstellung des Zauberers Gandalf in "Der Herr der Ringe" gefeiert wird, hat trotz aller Herausforderungen nie an seiner Leidenschaft für die Schauspielerei gezweifelt. In den vergangenen Jahren durchlebte der 85-Jährige, der auch als LGBTQ+-Aktivist geschätzt wird, immer wieder gesundheitliche Rückschläge, blieb dabei aber bewundernswert kämpferisch. Seine Rückkehr an das Filmset beweist nun einmal mehr, wie stark sein Engagement für die Kunst auch im hohen Alter geblieben ist.

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

