X-Men-Legenden Ian McKellen und Patrick Stewart sind zurück

Ian McKellen (85) und Patrick Stewart (84) kehren überraschend in ihre legendären X-Men-Rollen zurück. Wie Marvel Studios kürzlich bekannt gab, werden die beiden Schauspieler im kommenden Film "Avengers: Doomsday" erneut als Erik Lehnsherr alias Magneto und Charles Xavier alias Professor X zu sehen sein. Die Ankündigung, die im Rahmen eines Livestreams gemacht wurde, sorgte unter Fans für Begeisterung. Neben den beiden Legenden werden auch weitere ehemalige X-Men-Stars wie Alan Cumming (60) als Nightcrawler, Rebecca Romijn (52) als Mystique und James Marsden (51) als Cyclops in dem neuen Superheldenprojekt auftreten. Der Drehbeginn ist für nächsten Monat in London angesetzt, der Kinostart soll am 1. Mai 2026 erfolgen.

Die Rückkehr der X-Men-Stars ist jedoch nur eine von vielen überraschenden Enthüllungen, die Marvel über das Projekt mitteilte. So bekommen Fans auch zahlreiche bekannte The Avengers-Gesichter wie Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America) und Paul Rudd (Ant-Man) zu sehen. Zudem erweitert der Film das Marvel Cinematic Universe (MCU) um neue Charaktere aus "The Fantastic Four" und weiteren Geschichten. Auch Robert Downey Jr. (59), der einst als Iron Man im MCU gefeiert wurde, feiert in einer neuen Rolle als Doctor Doom sein Comeback. Interessant ist zudem die Besetzung diverser Marvel-Charaktere, die in früheren Filmen noch keine Verbindung zu den Avengers hatten. So werden beispielsweise Channing Tatum (44) als Gambit und Kelsey Grammer (70) als Beast zu sehen sein.

Die Zusammenarbeit von Ian und Patrick hat über die Jahre Kultstatus erreicht, sowohl auf der Leinwand als auch privat. Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die sie oft in Interviews oder in den sozialen Medien feiern. Ein ikonischer Moment, den ihre Fans nicht vergessen haben, ist ihre gegenseitige Unterstützung bei Patricks Hochzeit im Jahr 2013, bei der Ian als Trauzeuge fungierte. Patrick schwärmte einmal in einem Interview über ihre Verbindung: "Wir sind wie Brüder, nur mit weniger Streit." Ihre Rückkehr in den neuen Avengers-Film dürfte für Fans nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch die einzigartige Chemie der Schauspielgrößen erneut auf die Leinwand bringen.

SIPA PRESS / ActionPress Patrick Stewart als Professor X in "X-Men: The Last Stand"

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

