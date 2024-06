Ian McKellen fällt bei Theateraufführung in London von Bühne

Ian McKellen (85) sorgte für einen Schockmoment. Der Schauspieler stürzte, wie unter anderem BBC berichtet, am Montagabend von einer Theaterbühne in London. Der Vorfall soll sich den Medienberichten zufolge bei der Aufführung von "Player Kings" ereignet haben. Der Brite habe sich in einer Kampfszene befunden, als er den Halt verlor und von der Bühne purzelte. Der Der Herr der Ringe-Star schrie angeblich vor Schmerzen laut auf. Mittlerweile gab ein Sprecher des Theaters aber Entwarnung – der Leinwandstar sei "in guter Verfassung" und werde sich "schnell und vollständig" erholen. Bereits am Mittwoch will Ian wieder auf der Bühne stehen.

Nicht nur auf Theaterbühnen zeigt Ian sein Können: Vergangenes Jahr versuchte sich der damals 83-Jährige als Model. Für den Modedesigner Steven Stokey-Daley lief der X-Men Darsteller in der Herbst/Winter-Kollektion für das Jahr 2023 über den Laufsteg. Dabei schlüpfte Ian aber nicht in die Mode für Herren, sondern präsentierte das Sortiment der Damen.

Ian zählt schon seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielern Großbritanniens. Für sein Wirken als Theaterschauspieler in London sowie am Broadway wurde er mit sechs Laurence Olivier Awards und einem Tony Award geehrt. Einem größeren Publikum wurde er durch seine Rolle des Gandalfs bei "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" bekannt. Doch auch als Magneto in der "X-Men"-Reihe zog er große Aufmerksamkeit auf sich.

Getty Images Ian McKellen im Februar 2023

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

