Lily Collins erhält bei Debüt Unterstützung von Ian McKellen

Lily Collins (35) feierte Premiere am Londoner West End und bekam für ihr Debüt Besuch von einer echten Legende der Schauspielbranche: Niemand Geringerer als Ian McKellen (85) besuchte die Tochter von Phil Collins (73) vor ihrem großen Auftritt. Bei Instagram teilt sie ein gemeinsames Foto, auf dem sie beide in die Kamera strahlen – die Schauspielerin ist sichtlich stolz. "Der einzig wahre Ian McKellen kam heute Abend, um [mein] Stück 'Barcelona' zu sehen. Er hatte 1964 sein West-End-Debüt hier im Duke of York' Theatre auf der gleichen Bühne, auf der ich jetzt meins habe. Ich kann es immer noch nicht glauben", schreibt Lily sichtlich überwältigt.

Lily steht bereits seit einigen Jahren erfolgreich vor der Kamera. Zuletzt begeisterte vor allem ihre Netflix-Serie Emily in Paris die Fans. In "Barcelona" steht sie das erste Mal in London auf der Theaterbühne. Als Hauptdarstellerin verkörpert sie die Immobilienmaklerin Irene, die des nachts in der spanischen Metropole auf einen mysteriösen Einheimischen trifft. Die beiden verstehen sich und beschließen, die Nacht zusammen zu verbringen – doch was als harmloser Flirt beginnt, endet in einer Verstrickung gefährlicher Ereignisse. Die kommenden zwölf Wochen wird Lily zusammen mit dem Haus des Geldes-Darsteller Álvaro Morte in dem Stück zu sehen sein. "[Das Stück] nimmt dich mit auf eine wilde Fahrt mit Dingen, die du nicht erwartest. Sogar Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben und die wir jeden Abend auf der Bühne herausfinden", freute sich die 35-Jährige zu Gast bei ITV.

Mindestens genauso gespannt wie auf Lilys Theaterstück sind ihre Fans sicher auch auf eine neue Staffel von "Emily in Paris". Nach vier erfolgreichen Staffeln bestätigten die Showrunner erst im September, dass es eine fünfte geben wird. Erste Hinweise zeigen, dass es die Hauptdarstellerin nicht nur nach Paris, sondern auch nach Rom zieht. Für die Fans also ein kleiner Hinweis, dass Emily in der kommenden Staffel wie schon zuvor in die italienische Hauptstadt zu sehen sein wird. Ein Ende scheint für "Emily in Paris" ebenfalls noch nicht in Sicht zu sein. Gegenüber TheWrap erklärte Showrunner Darren Star (63): "Es ist schwer, den Schlussstrich unter eine Serie zu ziehen – sie sagen dir oft selbst, wann es Zeit ist, zu enden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Collins bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige