Doch nicht wieder fit? Ian McKellen hat Gedächtnisprobleme

Seit über 60 Jahren steht Sir Ian McKellen (85) schon auf der Bühne. Er gilt als echte Legende der Theaterwelt – doch bei seinem Unfall zog er sich einige krasse Verletzungen zu. Nun nimmt er Abstand vom Schauspielern, bis es ihm wieder ganz gut geht. Obwohl der "Der Hobbit"-Darsteller fest davon überzeugt ist, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen wird, hat er doch ein paar erschreckende Dinge festgestellt. Im Interview mit BBC verriet er, mittlerweile einige Probleme mit seinem Gedächtnis zu haben. So vergesse er zum Beispiel seine eigene Telefonnummer oder gar den Namen seines besten Freundes. "Wenn man alt ist, hat man aber auch mehr Dinge, an die man sich erinnern muss, als wenn man noch jung ist", erklärte er.

Wenn es nach Ian ginge, würde er arbeiten, "solange seine Beine und Lungen und sein Geist" noch mitspielen. Dennoch werde er sich bis Januar 2025 eine Pause gönnen. Immerhin hat sich der X-Men-Star bei seinem Sturz ein Handgelenk gebrochen und einen Wirbel in seinem Rücken verletzt. Und obwohl sich der 85-Jährige gesorgt habe, dass ihm der Unfall nur auf Grund seines hohen Alters passiert sein könnte, scheint er das eigentlich nicht wahrhaben zu wollen. "Ich versuche, mich selbst davon zu überzeugen, dass es nichts weiter als ein Unfall war", meinte er und fügte hinzu: "Ich nehme mir frei, weil ich es so will, nicht, weil ich es brauche."

Eine Rolle, für die er möglicherweise noch etwas länger im Business bleiben möchte, ist die des Gandalf. In Der Herr der Ringe stand er das erste Mal vor fast 25 Jahren als der berühmte Zauberer vor der Kamera. 2026 soll ein weiterer Film geplant sein. Ob Ian bei "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" tatsächlich dabei sein wird, steht aber noch nicht fest. Dennoch teaserte Ian im Interview an: "Nun, ich habe einige Hinweise von den Mächtigen bekommen, dass Gandalf auftauchen wird, und ich lasse nicht zu, dass jemand anderes den spitzen Hut und den Bart aufsetzt, wenn ich es verhindern kann."

Getty Images Ian McKellen 2017 in Italien

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

