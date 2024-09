"Nicht klug genug": Ian McKellen schießt gegen Prinz Harry

Sir Ian McKellen (85) übt in einem aktuellen Interview scharfe Kritik an Prinz Harry (39), indem er seine Intelligenz infrage stellt. Mit The Times spricht der Schauspieler offen über seine Einschätzung der königlichen Familie – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Was Harry betrifft, so ist er wahrscheinlich nicht klug genug oder hat nicht die richtigen Freunde, um sich wirklich zu helfen", mutmaßt er.

Trotz der spitzen Zunge findet der 85-Jährige aber auch ein paar nette Worte für den royalen Aussteiger und versetzt sich in seine Rolle als schwarzes Schaf der Familie hinein: "Ich bin auf jeden Fall auf Harrys Seite. Stellen Sie sich vor, Sie werden in die königliche Familie hineingeboren. Ich habe ein bisschen im öffentlichen Leben gestanden, aber diese Leute sind im Gefängnis. Sie können nichts Normales tun." In Bezug auf seine Ehefrau Meghan (43) scheint der gebürtige Brite allerdings nicht ganz überzeugt zu sein. "Er hatte die Wahl zwischen allen hübschen Frauen der Welt. Ich hoffe, er hat die Richtige erwischt", erklärt Ian im Gespräch mit der Zeitung.

Abseits seiner kritischen Kommentare zu den Royals gewährt der Schauspieler Einblicke in seine persönliche Welt. Nach einem schmerzhaften Sturz von der Bühne während einer Aufführung von "Henry IV" erholt sich der Schauspieler langsam von einem gebrochenen Handgelenk und einer verletzten Wirbelsäule. Ian ist dennoch voller Tatendrang und hofft, seine ikonische Rolle als Gandalf im kommenden "Der Herr der Ringe"-Film 2026 erneut zu verkörpern. "Ich vergesse Namen... Aber ich bin bereit, Gandalf wieder zum Leben zu erwecken", erklärte er voller Zuversicht im Interview und bezog sich auf seine Gedächtnisprobleme.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Ian McKellen im September 2024

