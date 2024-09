Ian McKellen will sich nach Bühnensturz eine Auszeit gönnen

Mitte Juni dieses Jahres fiel Ian McKellen (85) während einer Theateraufführung von der Bühne – und brach sich unter anderem ein Handgelenk sowie einen Wirbel. Die Nachwirkungen seiner Verletzungen spürt der "Herr der Ringe"-Darsteller zwar immer noch schmerzlich, doch deswegen seine Karriere zu beenden, sieht er nicht ein. Im Interview mit BBC meint er überzeugt: "Was würde ich denn sonst machen, wenn nicht arbeiten? Ich werde für den Rest des Jahres nur eine Pause einlegen und dann im Januar wieder auf die Arbeit zurückkehren."

Natürlich habe er sich aber dennoch gefragt, ob er nun eventuell zu alt für seinen Beruf wäre. Er würde nämlich ab und zu schon den Namen seines besten Freundes oder seine eigene Telefonnummer vergessen, was er als "nervig" beschreibt. Doch auch dies würde ihn nicht daran hindern, seine Karriere weiterzuverfolgen. "Ich bleibe dran, solange die Beine, die Lunge und der Geist funktionieren", beteuert er. Außerdem betont er, dass es sich wirklich um einen ganz normalen Unfall handelte, der jedem hätte passieren können. "Es war nicht so, dass mir schwindlig geworden wäre oder so, es war ein reiner Unfall", stellt der Schauspieler klar.

Die Erinnerungen an den Sturz an sich scheinen für den X-Men-Darsteller schon etwas verschwommen zu sein. "Als ich fiel, dachte ich mir 'Das ist das Ende'. Angeblich hab ich geschrien 'Mein Bein ist gebrochen. Ich sterbe.', aber daran kann ich mich gar nicht erinnern. Allerdings war auch viel in meinem Kopf los, als ich gefallen bin", gibt Ian preis. Tatsächlich schätze er sich auch ganz glücklich, die schlechten Erinnerungen langsam zu vergessen. Es gäbe nur noch wenige "emotionale Rückstände" von dem Vorfall, die er aufarbeiten müsse, erzählt er weiter.

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

Getty Images Ian McKellen, "Der Herr der Ringe"-Star

