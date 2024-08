Datet Doja Cat etwa "Stranger Things"-Star Joseph Quinn?

Ist Doja Cat (28) etwa wieder in festen Händen? Auf einem Schnappschuss, der The Sun vorliegt, ist die Rapperin auf einem Date mit dem Schauspieler Joseph Quinn (30) zu sehen. Auf dem Foto sitzen die Musikerin und der Stranger Things-Star in einem Pub und scheinen sich angeregt zu unterhalten. Wie ein Augenzeuge außerdem gegenüber dem Magazin berichtet, sollen die beiden ausgesehen haben, als seien sie in einer Beziehung.

"Es sah sehr danach aus, als wären sie zusammen. Sie haben sich wie ein Paar verhalten. Er hatte seinen Arm um sie gelegt, dann legte sie ihren Arm um ihn." Zudem soll er ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben haben. "Sie waren einfach nur zusammen und unterhielten sich lange", erklärte der Beobachter weiter und ergänzte: "Sie rauchte ein Vape und sah sehr glücklich aus."

Bereits im Juli 2022 war öffentlich geworden, dass die Sängerin ein Auge auf den "A Quiet Place: Day One"-Star geworfen hatte. Damals hatte Josephs Serienkollege Noah Schnapp (19) einen Chatverlauf auf TikTok veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Doja ihn aufforderte, Joseph zu sagen, dass er ihr schreiben soll. Außerdem fragte sie, ob der 30-Jährige eine Freundin hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Doja Cat und Joseph daten sich wirklich? Ja, das ist doch eindeutig. Nein, das war bestimmt nur ein Treffen unter Freunden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de