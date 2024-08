Damit offiziell? Doja Cat und Joseph Quinn halten Händchen

Seit einigen Tagen halten sich hartnäckige Spekulationen darüber, dass Doja Cat (28) und Joseph Quinn (30) miteinander anbandeln. Nun wurden die Sängerin und der Stranger Things-Star erneut zusammen gesichtet und heizen damit die Gerüchteküche an: Auf aktuellen Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, spazieren die beiden händchenhaltend durch London. Während ihres Ausflugs durch das Soho-Viertel wirkten die "Woman"-Interpretin und der Schauspieler total happy und sichtlich ausgelassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Doja Cat und Joseph in trauter Zweisamkeit gesehen wurden: Bereits am Sonntag wurden die beiden bei einem Date in einem Londoner Pub erwischt. Laut Augenzeugen sollen sie dabei ausgesehen haben, als wären sie ein Paar. Bislang haben sich weder die Rapperin noch der gebürtige Brite zu der vermuteten Beziehung geäußert – geschweige denn diese bestätigt.

Zu dem Liebesleben der 28-Jährigen ist kaum etwas bekannt. Laut Medienberichten versucht die Beauty, private Angelegenheiten komplett aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Von 2019 bis 2020 war sie mit dem US-amerikanischen Musiker Jawny liiert. Obwohl sich Doja Cat nie zu ihrer sexuellen Orientierung geäußert hat, beruft sie sich in ihren Songs immer wieder auf queere Themen.

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

ActionPress Doja Cat bei der Afterparty der Met Gala 2024

