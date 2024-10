Mary Lou Rettons Tochter McKenna präsentiert stolz Ehering

McKenna Kelley, die zweitälteste Tochter der bekannten Turnerin Mary Lou Retton (56), hat am 28. September ihren Partner Braden Doughty geheiratet. Dass die Turteltauben gemeinsam den Bund der Ehe eingegangen sind, beweist auch der funkelnde Klunker an ihrem linken Ringfinger, den die 27-Jährige nun im Netz präsentiert. In ihrer Instagram-Story wollte die Turnerin wohl ihre frisch manikürten Fingernägel zeigen, doch der mit einem Diamanten besetzte Ehering fällt dabei eher ins Auge.

Die Trauung Ende September fand in einer am Canyon Lake gelegenen Hochzeitskulisse in

Texas statt, einem Ort, den McKenna gegenüber People als "den wahr gewordenen Ort ihrer Brautträume" beschreibt. Anlässlich ihres großen Tages kleidete sich die Sportlerin in einer schulterfreien, weißen A-Linie mit einem bodenlangen, bestickten Schleier. Ihr Gatte trug bei der Hochzeit einen waldgrünen Anzug, braune Lederschuhe, ein weißes Hemd und eine gemusterte Blümchen-Krawatte. Ihre Flitterwochen verbrachten die frischvermählten Eheleute anschließend in San José del Cabo, Mexiko.

Das Paar hatte sich während ihres Studiums an der Louisiana State University kennengelernt. Im Januar dieses Jahres ging Braden vor seiner Liebsten auf die Knie. Für seinen Antrag hatte er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Den Boden hatte er mit einem überdimensionalen Herz aus roten Rosenblättern verziert und im Hintergrund hatte er große Leuchtbuchstaben posiert, die die zwei magischen Worte "Merry me?" (Englisch für: "Willst du mich heiraten?") formten. Zur Verkündung teilte McKenna ein Bild auf Instagram, auf dem sie frisch verlobt und überglücklich auf dem Schoß ihres Partners sitzt und ihn verliebt anschaut.

Instagram / mckennkelley McKenna Kelleys Ehering

Instagram / mckennkelley Turnerin McKenna Kelley und ihr Partner Braden Doughty im Januar 2024

