So geht es Mary Lou Retton nach lebensbedrohlicher Krankheit

Mary Lou Retton (55) hat ihre Fans im Herbst 2023 in große Besorgnis versetzt! Die ehemalige US-amerikanische Sportlerin lag im Oktober für einige Zeit im Krankenhaus: Nachdem die Ex-Turnerin an einer seltenen Form der Lungenentzündung erkrankt war, schwebte sie tagelang in Lebensgefahr. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik wurde es ruhig um den Olympia-Star. Doch jetzt gibt Mary ihr erstes Interview nach der schwierigen Zeit.

In der US-amerikanischen TV-Show "Today" spricht die einstige Sportlerin jetzt mit der Moderatorin Hoda Kotb – für Mary ist es das erste öffentliche Interview nach ihrer Krankheit. Während des Gesprächs ist die 55-Jährige auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. "Das ist ernst, das ist das Leben und ich bin so dankbar, dass ich noch hier bin", betont Mary und fügt hinzu: "Denn es gab eine Zeit, in der sie lebenserhaltende Maßnahmen in Betracht zogen."

Jetzt über so ein ernstes und vor allem privates Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen, fällt Mary sichtlich schwer. "Normalerweise geht es in meinen Interviews darum: 'Oh ja, es fühlt sich großartig an, die Olympischen Spiele zu gewinnen!' Weißt du?", erklärt sie.

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton im August 1984

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton im September 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton, einstige Turnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de