Tochter schwanger: Mary Lou Retton wird zum zweiten Mal Oma

Mary Lou Retton (56) wird zum zweiten Mal Großmutter! Wie ihre älteste Tochter Shayla Schrepfer nun via Instagram bekannt gibt, erwartet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Wyatt Schrepfer Nachwuchs. Die ehemalige Turnerin teilt zwei niedliche Fotos, auf denen sie und Wyatt überglücklich einige Ultraschallbilder in die Kamera halten. "Baby Schrepfer kommt im Februar 2025", schreibt Shayla unter ihrem Post und fügt hinzu: "Süßes Baby, wir sind so aufgeregt und fühlen uns geehrt, deine Eltern zu sein! Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Ihre jüngere Schwester Skyla, die erst vor wenigen Wochen selbst zum ersten Mal Mutter wurde, freut sich unter dem Post mit den werdenden Eltern: "Unsere Babys sind buchstäblich sieben Monate auseinander!" Eine Tendenz, welches Geschlecht das Kind ihrer Schwester haben könnte, hat Skyla auch schon. "Wer denkt, dass es ein Mädchen ist?", kommentiert sie. In einem YouTube-Video teilt Shayla zudem den Moment, in dem sie herausfand, dass sie schwanger ist. "Es ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe", erklärt sie ihren Zuschauern vor dem Machen des Tests. Als dieser dann tatsächlich positiv ist, bricht die Ex-Sportlerin in Tränen aus. Shayla kann ihr Glück kaum fassen.

Auch Shaylas Mutter Mary Lou dürfte sich über die Baby-News sehr freuen. Bereits Anfang Juli erklärte die ehemalige Sportlerin, wie sehr sie sich auf das Leben als Oma freue. "Ich werde eine LouLou sein. Ich werde sie nach Strich und Faden verwöhnen. Was ich mit meinen Kindern nicht getan habe! Ich werde sie also verwöhnen und wenn sie zu Besuch kommen, werde ich einfach mit ihnen Verstecken spielen und so", schwärmte sie damals im Interview mit People.

Instagram / shaylaschrepfer Shayla Schrepfer und Wyatt Schrepfer

Instagram / shaylaschrepfer Shayla Schrepfer und ihr Ehemann Wyatt Schrepfer

