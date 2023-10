Ehemalige Turnerin Mary Lou Retton schwebt in Lebensgefahr

Um Mary Lou Retton (55) steht es schlecht. Die ehemalige Sportlerin machte sich bei den Olympischen Sommerspiele in Los Angeles im Jahr 1984 einen Namen: Die Turnerin gewann als erste US-Amerikanerin die Goldmedaille im Mehrkampf, holte sich Silber im Pferdsprung und räumte Bronze beim Bodenturnen sowie am Stufenbarren ab. Damit löste sie einen Trend in der Sportart aus und gilt auch heute noch als ein Idol. Doch nun machen tragische Neuigkeiten die Runde: Mary Lou befindet sich derzeit in einem lebensbedrohlichen Zustand im Krankenhaus.

Ihre Tochter McKenna setzt die Fans der ehemaligen Turnerin ins Bild, indem sie in ihrer Instagram-Story ein Update gibt. "Meine wunderbare Mutter, Mary Lou, hat eine sehr seltene Form der Lungenentzündung und kämpft um ihr Leben", berichtet die Tochter und geht weiter auf ihren Zustand ein: "Sie ist nicht in der Lage, selbständig zu atmen. Sie liegt jetzt seit über einer Woche auf der Intensivstation." Mehr Details wolle sie allerdings noch nicht preisgeben.

Weil die ehemalige Leistungssportlerin nicht versichert ist, wendet sich McKenna an die Öffentlichkeit, um einen Spendenaufruf für ihre Mutter zu starten. "Wir bitten euch, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise helfen könnt, für Mary zu beten und uns bei der Finanzierung der Krankenhausrechnung zu helfen", appelliert die Tochter an die Fans.

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton im August 1984

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton, ehemalige Turnerin

Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton, ehemalige Turnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de