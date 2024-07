Babynews! Mary Lou Retton zum ersten Mal Oma geworden

Hinter Mary Lou Retton (56) liegt eine schwere Zeit – nun kann sich die ehemalige US-amerikanische Sportlerin aber über schöne Nachrichten freuen: Sie ist zum ersten Mal Großmutter geworden! Wie People bestätigt, hat ihre Tochter Skyla ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Wann genau der Familiennachwuchs das Licht der Welt erblickt hat und welchen Namen er trägt, wurde noch nicht bekannt gegeben – bereits im Vorfeld wurde aber gemutmaßt, dass es eine kleine Penny werden könnte.

Bereits Anfang des Monats verriet die werdende Großmutter, wie sehr sie sich auf dieses Kapitel in ihrem Leben freue – und wusste auch schon, wie sie die Kleine zukünftig nennen werde: "Ich werde eine LouLou sein." Die 56-Jährige habe fest vor, eine Vollblutoma zu werden – nicht nur für Skylas Sprössling, sondern auch für alle Enkel, die noch folgen werden: "Ich werde sie nach Strich und Faden verwöhnen", beteuerte sie und fügte hinzu: "Was ich mit meinen Kindern nicht getan habe! Ich werde sie also verwöhnen und wenn sie zu Besuch kommen, werde ich einfach mit ihnen Verstecken spielen und so." Die Turnerin schien sich bereits sicher: "Das wird die Zeit von LouLou sein!"

In den vergangenen Monaten hatte der Olympiastar mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Nachdem Mary Lou an einer seltenen Form der Lungenentzündung erkrankt war, schwebte sie tagelang in Lebensgefahr. Wie sie nach diesem Schicksalsschlag zurück ins Leben gefunden hat, offenbarte die vierfache Mama in der TV-Show "Today": "Das ist ernst, das ist das Leben und ich bin so dankbar, dass ich noch hier bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / marylouretton Mary Lou Retton mit ihrer Tochter Skyla, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Lou Retton, ehemalige Turnerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Mary Lou veröffentlicht bald mehr Infos über ihr erstes Enkelkind? Ja, bestimmt, sie ist schließlich eine stolze Oma! Nee, ich denke, sie hält das eher privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de