So viel Grace Kelly steckt in ihrer Enkelin Camille Gottlieb

Camille Gottlieb (26) beweist, dass Glamour bei ihr in der Familie liegt! Auf Instagram zeigte sich die Nichte von Fürst Albert in einem Look, der direkt aus der Traumfabrik stammen könnte. Anlass war das Festival des Etoilés in Monte Carlo, bei dem nicht nur Michelin-Sterneköche ihre Künste unter Beweis stellten, sondern auch die junge Monegassin selbst in Sachen Stil auftrumpfte. Mit einem dramatischen Lidstrich, perfekt gestyltem Haar und einem edlen Abendkleid hätte sie wohl selbst ihrer legendären Großmutter Grace Kelly (✝52) Konkurrenz gemacht. Und nicht nur das Outfit erinnerte an die verstorbene Diva – auch Camilles Haltung und Ausstrahlung schienen eine Hommage an die Hollywood-Ikone zu sein.

Lange Zeit stand Camille im Schatten ihrer immer perfekt gestylten Schwester Pauline Ducruet (30), doch ihr Auftritt in Monaco bewies eindeutig: Der jüngste Spross von Prinzessin Stéphanie (59) hat mindestens genauso viel Stil im Blut. Aber nicht nur in Sachen Mode macht das Nesthäkchen der Grimaldi-Familie von sich reden. Die Tochter von Stéphanie und ihrem ehemaligen Bodyguard Jean-Raymond Gottlieb zeigt auch Engagement abseits des roten Teppichs. In einem Interview mit Point de Vue erzählt sie, wie sie einen Freund durch einen Autounfall verlor, der durch Trunkenheit am Steuer verursacht wurde. Seither setzt sich Camille mit ihrer Organisation Be Safe Monaco dafür ein, das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr zu schärfen. "Ich trinke keinen Alkohol. Ich hasse den Gedanken, die Kontrolle zu verlieren", verriet sie.

Grace Kellys Vermächtnis wird ewig weiterleben: Nicht nur in den Glamour-Genen ihrer Familie, sondern auch in der Geschichte des Kinos. 1982 hielt die Welt den Atem an, als der einstige Hollywoodstar bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Auf einer kurvenreichen Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug – ein Schicksalsschlag, der Menschen weltweit erschütterte. Besonders durch ihre Rolle in "Ein Mädchen vom Lande", für die sie 1955 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, stieg sie zum Superstar auf. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere fand sie in Fürst (✝81) ihre große Liebe – ihre Hochzeit im Jahr 1956 fesselte Millionen vor den Fernsehbildschirmen.

Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert II. von Monaco und Camille Gottlieb im Juli 2023

Getty Images Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly, 1965

