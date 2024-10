Nach emotionalem Date: Verletzt Bachelorette-Musty sein Aus?

Stella Stegmann (27) entscheidet sich in der aktuellen Folge von Die Bachelorette gegen Musty. Der ist sichtlich enttäuscht über diese Entscheidung – vor allem, nachdem er sich während eines Gruppendates von seiner verletzlichen Seite gezeigt hatte. Im Promiflash-Interview gibt der Hannoveraner nun ein ehrliches Statement zu seinem Rauswurf ab. "Nach dem emotionalen Date, was generell immer Überwindung kostet, hatte ich mich gefühlstechnisch ein gutes Stück mit Stella weiter vorne gesehen", findet er und fügt nachdenklich hinzu: "Ehrlich gesagt, weiß ich den genauen Grund selber nicht. Da ich aber immer um klare Kommunikation gebeten habe, hat mich das umso mehr enttäuscht."

Neben Musty muss auch Luna die Koffer packen. Vor ihrem Aus gab es mächtig Zoff auf ihre Kosten. Musty versuchte dem Streit in der Villa entgegenzuwirken. Rückblickend meint er: "Meine Gedanken zu dem Streit sind, dass man sich nicht zu schnell zu sehr beeinflussen lassen sollte – Rationalität wäre hier besser." Er überlegt, dass die Gründe für den Zoff vermutlich angestauter Frust waren und merkt an: "Es war wahrscheinlich schon etwas Persönliches, das schon lange vor dem Abend da war, so ist halt gar keine Diskussion möglich. Da kannst du lieber mit deinem Echo reden, da kommt wenigstens was an."

Hintergrund der Streitigkeiten ist folgender: Kurz bevor Luna von Stella nach Hause geschickt worden war, gab es eine heftige Auseinandersetzung. Martin Michelius war der festen Überzeugung, sie wolle vor der Kamera extra auf die Tränendrüse drücken und Drama schieben. Luna verteidigte sich hingegen, sie wolle das komplette Gegenteil. Diese Diskussion artete daraufhin in einen großen Streit aus, in den auch die anderen Teilnehmer hineingezogen wurden – und es flossen sogar einige Tränen.

Anzeige Anzeige

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Musty und Stella Stegmann

Anzeige Anzeige

Instagram / orchidea.luna Luna, Teilnehmerin bei "Die Bachelorette" 2024

Anzeige Anzeige