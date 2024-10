Fies? Martin feiert Rauswurf dieser Bachelorette-Kandidatin

In der aktuellen Folge von Die Bachelorette müssen wieder zwei Kandidaten ihre Betten räumen. Rosenkavalierin Stella Stegmann (27) entscheidet sich gegen Luna und Musty – sie müssen ihre Koffer nehmen und gehen. Nach der Verabschiedung der Wienerin und des Hannoveraners freut sich vor allem einer über Stellas Wahl, Luna rauszuwerfen: Martin Michelius! "Von einer Person werde ich mich verabschieden, von einer nicht", stellt der Fitness-Unternehmer klar und fügt spöttisch hinzu: "Und jetzt heult sie wieder. Was fängt man denn jetzt an zu weinen? War doch klar, dass sie rausfliegt." Mit einem "tschüssikowski" verabschiedet er seine Mitstreiterin hinter ihrem Rücken.

Aber wieso freut sich Martin so über Lunas Ausscheiden? Kurz vor Stellas Entscheidung gibt es mächtig Beef. Der 35-Jährige und sein Mitstreiter Jan berichten Akosua, dass Luna in der Villa nur eine Show abzieht: "Sie kam vorhin in den Raum, wo Jan und ich waren, und meinte: 'Ich muss mehr Drama machen, um mehr in Shows reinzukommen.'" Die Hamburgerin kann diese Aussage von Luna nicht richtig glauben und konfrontiert sie damit. Das Gespräch endet in einem Wortgefecht zwischen allen Teilnehmern und bitteren Tränen der Wienerin. "Was? Nein. Das habe ich eben nicht gesagt", versucht sich Luna zu verteidigen. Geklärt werden kann die Gesamtsituation nicht so wirklich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Martin und Luna eine Auseinandersetzung haben. In einer vergangenen Folge äußerte sich der 35-Jährige nicht ganz so nett über die rothaarige Teilnehmerin. Im Interview mit Promiflash wehrte sich Luna gegen die Lästerattacke ihres Mitstreiters: "Ich fühle mich persönlich gar nicht so sehr angegriffen. Ich finde es bedauernswert und traurig, dass vor allem heterosexuelle Männer, wie Martin und Jan, Menschen kleinreden müssen, damit sie sich mit ihrem kleinen Ego gut und groß fühlen können."

RTL / Klaudia Taday Luna, Kandidatin bei "Die Bachelorette"

RTL Luna und Stella, "Die Bachelorette"-Stars

