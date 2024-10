Sarah Engels feiert Geburtstag weit weg von Pietro-Drama

Sarah Engels (32) hat sich nach den jüngsten Turbulenzen um ihren Ex-Mann Pietro Lombardi (32) dazu entschlossen, mit ihrem Sohn Alessio (9) nach Kanada zu reisen. Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) stecken offenbar gerade in einer Beziehungskrise – bei der sogar der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht. Am Dienstag feierte Sarah in malerischer Kulisse – fernab des Dramas um ihren Ex – ihren 32. Geburtstag und gab auf Instagram einige Einblicke in ihr Reiseabenteuer. Unter eine Fotoreihe schrieb sie: "Mit meinen Liebsten hab ich alles, was ich brauche, und das ist das größte Geschenk." Sie genießt die Abgeschiedenheit "irgendwo im Nirgendwo, weit weg von allem" und zeigt sich glücklich inmitten der Natur, weit entfernt vom Trubel in Deutschland.

Unter die Fotos hat sich auch ein gemeinsamer Schnappschuss mit Söhnchen Alessio gemischt: Umgeben von Geburtstagsdeko strahlt Sarah den Neunjährigen und seine Halbschwester Solea an. Ursprünglich sollte Sohn Alessio die Herbstferien bei seinem Vater verbringen, doch die Pläne hatten sich angesichts der aktuellen Situation geändert. Nun erlebt er zusammen mit seiner Mutter, deren Ehemann Julian und seiner zweijährigen Halbschwester Solea ein Camping-Abenteuer – und bekommt vom Trubel um seinen Vater nichts mit.

Während Sarah mit ihrer kleinen Familie die Abgeschiedenheit genießt, spitzt sich die Situation um ihren Ex-Mann Pietro immer weiter zu. In der Nacht zum 7. Oktober war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem DSDS-Juror und seiner Verlobten gekommen, bei der sogar die Polizei einschreiten musste. Seitdem besteht ein Kontaktverbot, und Pietro darf die gemeinsame Villa in Köln, in der Laura mit den beiden gemeinsamen Kindern Leano und Amelio Elija lebt, vorerst nicht betreten. Gewaltvorwürfe gegenüber Laura wurden von Pietros Anwalt dementiert, dennoch wird wegen Körperverletzung ermittelt. Am 14. Oktober kam es erneut zu einem polizeilichen Einsatz – die Gründe hierfür sind jedoch bislang unklar.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern im Oktober 2024

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

