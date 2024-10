Erneuter Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria

Die Schlagzeilen rund um Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) wollen einfach nicht abreißen. Nachdem es in der Nacht zum 7. Oktober einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt unter der Adresse des DSDS-Jurors und der Influencerin gegeben hatte, leuchten nun offenbar abermals Blaulichter vor der Villa des Paares in Köln. Wie RTL berichtet, soll es dort am Vormittag des 14. Oktober erneut zu einem polizeilichen Einsatz gekommen sein. Die Gründe hierfür sind bislang unklar. Laut den Beamten soll es sich um eine "private Angelegenheit" handeln.

Laut Bild wohne der 32-Jährige aktuell nicht mehr in der gemeinsamen Villa. Die erste Auseinandersetzung mit seiner Verlobten hatte bereits drastische Konsequenzen für ihn: Die Polizei soll Pietro ein Kontaktverbot für zehn Tage ausgesprochen haben. Er dürfe sich weder Laura Maria noch seinen Kindern nähern. Ob der Sänger sein Kontaktverbot jetzt aufgrund der jüngsten Ereignisse gebrochen hat, bleibt ebenfalls unklar.

Pietro ist derzeit als Juror bei "DSDS" zu sehen. Trotz der laufenden Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Pietro hat die aktuelle Situation vorerst wohl keine Auswirkungen auf seinen Jurorenplatz in der beliebten Castingshow. Im jüngsten Statement von RTL hieß es: "RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären."

Action Press / AEDT Laura Maria Rypa, Influencerin

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger