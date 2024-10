So sehr litt Ashley Cain nach dem Tod seiner Tochter Azaylia

Ashley Cain (34), Reality-TV-Star und ehemaliger Fußballspieler, hat im Podcast "We Need To Talk" offen über den Verlust seiner Tochter gesprochen. Azaylia, die aus der Beziehung mit Ex-Partnerin Safiyya Vorajee (37) hervorging, verstarb mit nur acht Monaten an einer aggressiven Form von Leukämie. Im Gespräch mit Paul Carrick Brunson teilte der 33-Jährige, welche Gefühle ihn seit dem tragischen Tod seiner kleinen Tochter im April 2021 begleiten: "Ich glaube nicht, dass mein Trauma mich jemals verlassen wird, und ich möchte nicht, dass es mich verlässt, denn der Schmerz, den ich fühle, ist die Liebe zu meiner Tochter", sagte er.

Die ersten Anzeichen der Krankheit habe seine Ex-Partnerin Safiyya entdeckt: eine Schwellung mit einem blauen Fleck an Azaylias Bauch. Bald darauf erhielten Ashley und Safiyya die erschütternde Diagnose: akute myeloische Leukämie, eine sehr aggressive Krebsform mit geringen Überlebenschancen. Die letzten Momente mit seiner Tochter beschrieb Ashley als unvergesslich und schmerzvoll. "Wir hofften nur noch, dass sie friedlich in unseren Armen einschlafen würde", teilte er sichtlich berührt.

Seit Azaylias Tod widmet Ashley sein Leben dem Andenken seiner Tochter. Gemeinsam mit Safiyya gründete er die "Azaylia Foundation", eine Organisation, die Familien mit krebskranken Kindern unterstützt und mehr Bewusstsein für Krebserkrankungen bei Kindern schaffen möchte.

Ashley Cain im April 2022

Safiyya Vorajee und Ashley Cain im September 2024