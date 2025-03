So spricht Ashley Cain mit seinen Kindern über Azaylia (†)

Ashley Cain (34) hat offenbart, wie wichtig es ihm sei, dass seine beiden Söhne, Aliyas und Atlas, ihre verstorbene Schwester Azaylia kennenlernen, auch wenn sie sie niemals treffen konnten. Der Reality-TV-Star besuche mit seinen Söhnen regelmäßig Azaylias Gedenkgarten und betont in einem Interview mit Mirror, wie bedeutend diese Besuche für die Familie seien: "Wir besuchen oft ihren Garten [Ashley und seine Ex Safiyya schufen neben Azaylias Grab einen Gedenkgarten für sie] und ich freue mich wirklich darauf, dass das Wetter besser wird, damit wir öfter dorthin gehen können." Ashley, dessen Tochter Azaylia im April 2021 mit nur acht Monaten an einer aggressiven Form von Leukämie starb, erklärte zudem, dass er sich Azaylia besonders nah fühle, wenn er sich großen Herausforderungen stelle.

Für den ehemaligen Sportler sei es essenziell, dass seine Söhne eine Verbindung zu ihrer verstorbenen Schwester aufbauen können. "Es ist äußerst wichtig, dass sie wissen, wer ihre große Schwester ist, weil sie den Mann geformt hat, der sie in dieser Welt erzieht", betont er und fügt hinzu: "Ich fühle mich ihr immer nahe. Ich fühle die engste Verbindung zu ihr, wenn ich Schmerzen habe und mich verrückten Herausforderungen stelle. Ich laufe also nicht mehr vor Schmerz oder Angst davon, denn ich laufe in meinen schwersten Zeiten an ihrer Seite." Die Besuche im Garten seien für ihn persönlich ein wichtiger Weg, die Verbindung zu seiner Tochter aufrechtzuerhalten.

Im vergangenen Oktober sprach der Ex-Kicker bereits darüber, wie sehr er nach dem Tod seiner kleinen Tochter gelitten habe. "Ich glaube nicht, dass mein Trauma mich jemals verlassen wird, und ich möchte nicht, dass es mich verlässt, denn der Schmerz, den ich fühle, ist die Liebe zu meiner Tochter", gestand er im "We Need To Talk"-Podcast. Auch an die letzten Momente im Leben seiner Tochter erinnerte sich der Realitystar: "Wir hofften nur noch, dass sie friedlich in unseren Armen einschlafen würde."

Getty Images Ashley Cain, TV-Star

Instagram / mrashleycain Ashley Caine, Ex-Fußballer

