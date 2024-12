Familienglück: Ashley Cain zeigt erstes Treffen seiner Jungs

Ashley Cain (34) erlebt derzeit einen besonders emotionalen Lebensabschnitt – und seine Fans dürfen hautnah dabei sein. Erst vor wenigen Wochen verkündete der ehemalige Fußballprofi die Geburt seines Sohnes Atlas. Nun sorgt er erneut für Herzklopfen: In einem rührenden Beitrag auf Instagram zeigt Ashley den Moment, in dem der kleine Atlas zum ersten Mal auf seinen großen Bruder Aliyas trifft, der im Januar das Licht der Welt erblickte. Unter den bezaubernden Aufnahmen schwärmt der stolze Papa: "Nichts kommt an den Augenblick heran, als ich endlich nach Hause kam, um meinen wunderschönen neuen Sohn zum ersten Mal zu sehen und ihm seinen großen Bruder vorzustellen."

Für Ashley ist es eine Zeit voller Glück, aber auch großer Gefühle, denn seine Gedanken kreisen um Tochter Azaylia. Die kleine Kämpferin, die 2021 im Alter von nur acht Monaten an einer seltenen Form von Leukämie verstarb, bleibt für immer ein Teil der Familie. "Ich konnte nicht aufhören, an ihre große Schwester zu denken, die es geliebt hätte, uns mit den beiden Jungs zu helfen – wahrscheinlich hätte sie uns alle herumkommandiert", erklärt Ashley. Gleichzeitig betont er, wie wichtig der Zusammenhalt seiner Kinder für ihn sei: "Ich bin so dankbar für meine beiden Jungs, und ich werde dafür sorgen, dass sie immer wissen, wie toll es ist, dass sie sich gegenseitig haben."

Die Geburt seines dritten Kindes, Atlas Diamond Cain, war für Ashley etwas ganz Besonderes. Ende November erblickte der kleine Junge überraschend früh das Licht der Welt, wie der Reality-TV-Star über Social Media mitteilte. "Atlas Diamond Cain – 29.11.24. Willkommen auf der Welt, mein Sohn!", schrieb er zu den ersten Aufnahmen seines Neugeborenen. Der frühzeitige Start ins Leben sorgte jedoch dafür, dass Ashley die Geburt verpasste. "Auch wenn ich es sehr bedauere, nicht dabei gewesen zu sein, ist mein Herz voller Liebe und Aufregung", berichtete er offen. Umso mehr genieße er jetzt die kostbaren Momente mit seinem "wunderschönen kleinen Jungen" – voller Kuscheleinheiten und bedingungsloser Liebe.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, Sportler

Instagram / mrashleycain Atlas Diamond Cain, Sohn von Fußballer Ashley Cain

