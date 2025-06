Alkoholkonsum: Safiyya teilt Details zum Aus mit Ashley Cain

Safiyya Vorajee (37) hat in einem aktuellen Podcast offen über die Trennung von Ashley Cain (34) gesprochen. Die Social-Media-Persönlichkeit erklärte, dass die Beziehung nach dem tragischen Verlust ihrer gemeinsamen Tochter Azaylia zerbrach. Azaylia verstarb im April 2021 im Alter von nur acht Monaten an einer aggressiven Form von Leukämie. Laut Safiyya habe Ashley begonnen, vermehrt Alkohol zu konsumieren, um mit seiner Trauer umzugehen, was letztlich zu ihrem Bruch geführt habe. "Es gibt kein Richtig oder Falsch bei Trauer", sagte sie im Podcast "We Need To Talk". Beide hätten auf unterschiedliche Weise mit dem Verlust gekämpft.

In der Folge erzählte Safiyya auch, wie sie Ashley zu Beginn ihrer Beziehung auf die Probe gestellt hatte, um sicherzugehen, dass sie die gleichen Werte teilten. So musste er während einer "90-Tage-Testphase" nach Clubauftritten direkt nach Hause kommen, statt weiterzufeiern – eine Herausforderung, die er meisterte und mit der er sie beeindruckte. Doch die dunklen Schatten ihres späteren Verlusts belasteten die Beziehung schwer. Safiyya sprach offen über die Phasen der Trauer – mit allen Höhen und Tiefen: "Ich habe gewartet, aber er musste seinen eigenen Weg durch den Schmerz finden."

Safiyya und Ashley waren seit der Geburt ihrer Tochter eng verbunden. Der Verlust, den sie gemeinsam bewältigen mussten, hinterließ nicht nur bei ihnen, sondern auch bei der breiten Öffentlichkeit tiefe Spuren. Auch in früheren Beziehungen musste Safiyya schwierige Zeiten durchleben. Sie berichtete von einer gewalttätigen Partnerschaft in ihren Zwanzigern, die vier Jahre andauerte. Ihr damaliger Freund habe sie nicht nur körperlich und psychisch misshandelt, sondern auch ihren engen Kontakt zu Familie und Freunden zerstört. Schließlich konnte sie sich aber mit Unterstützung von Verwandten und Hilfsorganisationen aus der toxischen Beziehung befreien. Heute nutzt Safiyya ihre Plattform, um andere Frauen zu ermutigen, ihre Stimme zu finden und für sich selbst einzustehen.

Getty Images Safiyya Vorajee und Ashley Cain auf der Beerdigung ihrer Tochter Azaylia, Mai 2021

Getty Images Safiyya Vorajee im September 2023

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Netz-Star