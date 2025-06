Safiyya Vorajee enthüllt Missbrauch durch ihren Ex-Partner

Safiyya Vorajee (37) hat in einem bewegenden Interview im Podcast "We Need to Talk" von Paul C. Brunson über eine belastende Beziehung gesprochen, die sie vor ihrer Zeit mit Ashley Cain (34) durchlebte. Die Social-Media-Bekanntheit schilderte, dass sie vier Jahre lang in einer toxischen Partnerschaft gefangen war, in der sie körperliche und psychische Gewalt erlebte. In der besonders schockierenden Episode erzählte sie, wie ihr damaliger Partner sie während einer Autofahrt ins Gesicht schlug, sie aus dem Wagen warf und dann mit ihrem Auto davonfuhr. "Ich kann mich natürlich nicht erinnern, worum es in dem Gespräch oder Streit ging, aber dann schlug er mir direkt ins Gesicht", beschrieb sie die dramatische Szene.

Die Beziehung begann für Safiyya mit großer Hoffnung, doch schnell seien Vorwürfe und Manipulation an der Tagesordnung gewesen, berichtete sie. Selbst nach der beschriebenen Gewalttat blieb Safiyya bei diesem Mann, da er sie überzeugte, dass er sich ändern würde. Erst als eine andere Frau sie ansprach und enthüllte, ebenfalls mit ihm zusammen zu sein, fand Safiyya schließlich die Kraft, sich zu lösen. Mit Unterstützung der Samaritans und rechtlichen Schritten durch eine einstweilige Verfügung schaffte sie den Absprung und sicherte ihre eigene Zukunft.

Die mutigen Enthüllungen kommen wenige Jahre nach einem weiteren Schicksalsschlag in Safiyyas Leben. Im Jahr 2021 musste sie den Verlust ihrer gemeinsamen Tochter mit Ashley Cain verkraften, die im Alter von nur acht Monaten an Leukämie verstarb. Die schwere Zeit nach Azaylias Tod und die Herausforderungen der Trauerbewältigung bestimmten lange ihr Leben. Heute zeigt sich Safiyya als Kämpferin, die offen über ihre Vergangenheit spricht, um anderen Frauen Mut zu machen, aus zerstörerischen Beziehungen auszubrechen.

Getty Images Safiyya Vorajee

Getty Images Safiyya Vorajee und Ashley Cain im September 2024

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Netz-Star

