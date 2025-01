Ashley Cain schwärmt von seinen Kids nach schwerem Verlust

Im April 2021 erlitt der Ex-Fußballer Ashley Cain (34) einen tragischen Verlust: Seine Tochter Azaylia verstarb im Alter von nur acht Monaten an Leukämie. Ashley ist dankbar, dass seine beiden Söhne Aliyas und Atlas gesund sind. "Sie sind absolut wunderschön – sie helfen wirklich, mein Herz zu heilen. Versteh mich nicht falsch, sie können einen nachts wachhalten, aber das ist es wert. Ich bin so dankbar für sie", schwärmt der dreifache Papa gegenüber The Mirror. Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer fügt hinzu: "Ich weiß, dass Azaylia ganz vernarrt in sie wäre und sie werden es auch sein, wenn ich ihnen all die Geschichten über sie erzähle."

Ashley hat sein erstes Kind mit seiner Ex-Partnerin Safiyya Vorajee (37) bekommen. Mit seinen Söhnen besucht er oft die Ruhestätte von Azaylia. Der Realitystar erklärt: "Ich hoffe, dass ich für immer Trauer empfinde. Ich weiß, dass in meinem Kummer nur meine Liebe steckt – ich werde dankbar sein, solange ich sie fühle." Der ehemalige Sportler litt sehr nach dem Tod seiner Tochter. "Manchmal versuchen die Menschen, ihrer Trauer zu entkommen, aber es wäre ein schöner Prozess, wenn sie sich in die Trauer hineinversetzen und erkennen würden, dass es nur ihre Liebe zu dieser Person ist", erläuterte der 34-Jährige.

Der jüngste Sohn ist im November des vergangenen Jahres auf die Welt gekommen. Die freudigen Neuigkeiten kündigte Ashley mit rührenden Worten an: "Atlas, du wirst immer einen wunderschönen, starken und mutigen Schutzengel haben, der mit deiner großen Schwester Azaylia über dich wacht." Zudem ist sich der Vater sicher: "Du wirst ein unzerstörbares Band mit dem besten großen Bruder Aliyas teilen, der dir immer den Rücken stärken, auf dich aufpassen und dir zur Seite stehen wird."

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und Söhnchen Aliyas