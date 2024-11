Unkonventionell: Ist Ashley Cain trotz Babynews Single?

Erst vor wenigen Tagen verkündete Ashley Cain (34) freudige Neuigkeiten: Der Reality-TV-Star wird zum dritten Mal Vater. Doch die Frage nach der Mutter seines Kindes ließ er bislang unbeantwortet. Bereits bei der Geburt seines ersten Sohnes stellte Ashley klar, dass er nicht in einer Beziehung mit der Mutter sei, beschrieb sie aber als "enge Freundin". Gegenüber The Sun verriet er nun: "Wir kennen uns, seit ich 18 bin, und haben uns immer mal wieder getroffen. Sie ist eine wirklich tolle Person. Sie schrieb mir, dass sie mit mir reden müsse, also ging ich zu ihr – und dann sagte sie mir, dass sie schwanger sei." Ob er zurzeit mit der mysteriösen Dame zusammen ist, gab er nicht preis.

Der ehemalige Fußballprofi musste im April 2021 einen tragischen Verlust verkraften: Seine Tochter Azaylia, die er mit Ex-Partnerin Safiyya Vorajee (37) hatte, verstarb im Alter von nur acht Monaten an Leukämie. Anfang dieses Jahres durfte Ashley jedoch neues Familienglück erleben, als sein Sohn Aliyas Diamond das Licht der Welt erblickte – und bald wird die Familie erneut Zuwachs bekommen. Die freudige Nachricht verkündete er kürzlich auf Instagram: "Meine kleine Tochter bekommt einen weiteren kleinen Bruder, und mein Sohn wird nicht nur ein kleiner, sondern auch ein großer Bruder sein." Wann genau sein zweiter Sohn zur Welt kommen wird, ist nicht bekannt. Fans glauben allerdings, das Datum entschlüsselt zu haben: In den Kommentaren vermuten einige, dass der Ultraschall im Juni 2024 gemacht wurde.

Nach der schweren Zeit, die sie durch den Verlust ihrer gemeinsamen Tochter Azaylia gemeinsam bewältigen mussten, gingen Ashley und seine Ex Safiyya 2022 getrennte Wege. Als Ashley nun von seinem neuen Baby erzählte, war es auch für ihn ein schwieriger Moment. "Es war schmerzhaft für Safiyya, aber es war auch für mich schmerzhaft", erklärte er laut The Sun ganz offen. Außerdem betonte er die gute Beziehung zu seiner Ex-Partnerin: "Wir werden immer füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen, auch wenn wir beide unser Leben weiterleben."

Instagram / mrashleycain Ultraschallbild von Ashley Cains ungeborenen Kind

Getty Images Safiyya Vorajee und Ashley Cain im September 2024

