Nach Verlust von Tochter: Ashley Cain wird erneut Vater

Ashley Cain (34) hat rührende Nachrichten zu verkünden: Wie der Ex-Fußballer auf seinem Instagram-Kanal verrät, ist er in freudiger Erwartung seines dritten Nachwuchses. Die Schwangerschafts-News teilt er mit einer Reihe an Fotos von sich, seinem Sohn und einem Ultraschallbild. "Mein kleines Mädchen wird bald einen weiteren kleinen Bruder haben, auf den sie aufpassen kann, und mein kleiner Junge wird nicht nur ein kleiner Bruder, sondern auch ein großer Bruder sein", kommentiert Ashley seinen Beitrag und verrät sogleich das Geschlecht des Babys.

Die Neuigkeit über ein weiteres Kind kommt, nachdem die TV-Bekanntheit vor drei Jahren einen tragischen Verlust erlitten hatte. Im April 2021 verstarb Ashleys Tochter Azaylia im Alter von acht Monaten – darauf bezieht er sich auch in seinem Beitrag. Azaylia war seine erste Tochter. Nach ihr folgte der erste Sohnemann, der auch auf den Bildern zu sehen ist. Dass er nun in freudiger Erwartung eines weiteren Kindes ist, erfüllt den Unternehmer mit Dankbarkeit. "Nach all dem Herzschmerz, den ich durchgemacht habe, bin ich wirklich dankbar, dass ich wieder anfangen kann, meine Segnungen zu zählen. [...] Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, aber es beschenkt uns auch mit Momenten, die unsere Herzen mit großer Freude erfüllen", erklärt Ashley und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Auf die Reise, die vor uns liegt, und auf die wunderbaren Seelen, die sie lohnenswert machen."

Azaylia verstarb wenige Monate nachdem sie das Licht erblickt hatte an einer aggressiven Form von Leukämie. Erste Anzeichen entdeckte Ashleys damalige Partnerin und Mutter seiner Tochter Safiyya Vorajee (37), die durch eine Schwellung mit einem blauen Fleck am Bauch der Kleinen sichtbar waren. Unter dem Verlust leidet der liebende Familienvater noch heute. "Azaylia war nicht nur mein erstes Kind, sondern auch meine erste wahre Liebe. Sie ist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch die Inspiration für mein Leben selbst", fand er einst die rührenden Worte auf Instagram.

Instagram / mrashleycain Ultraschallbild von Ashley Cains ungeborenen Kind

Instagram / mrashleycain Ehemaliger Fußballer Ashley Cain mit seinem Sohn

